La música Champeta sigue de duelo en Cartagena y todo el Caribe tras conocerse la muerte de Edwin Antequera Junior, hijo del reconocido cantante y compositor Mr. Black.



Luego de que el músico hiciera público el deceso del joven, menor de 30 años, al parecer a causa de un paro cardiaco durante un partido de fútbol el pasado sábado, nuevamente apareció en redes sociales, donde mostró su dolor de padre y cantó unos versos de adiós a su hijo varón.

"Estos son momentos en los que uno siente lo que es el dolor. No me había pronunciado porque hoy estoy partido, dolido, porque no le puedo culpar a Dios, pero se fue el ángel de mi vida, mi hijo varón mayor. Hoy queremos componer una canción a mi hijo de todo corazón: 'Nunca pude darte todo lo que te mereces. La vida me ha enseñado que cuando en verdad se quiere hay que emostrarle al mundo lo que se tiene… Vida devuélveme lo que más quiero…'".

Mi querido hijo, mi pedacito de alma tu vida se ha apagado Tu corazón no seguirá latiendo y el mío quisiera hacer lo mismo No hay manera de superar esta perdida. Contigo murió una parte de mí, pero el resto te sigue amando con la misma intensidad de siempre. pic.twitter.com/ygEfk8kIk5 — Mr Black El Presidente (@MrBlackChampeta) April 30, 2022

