Un angustiante video del pasado 8 de julio, en el barrio Venecia, se volvió viral rápidamente en redes sociales.



En el clip se logra ver el momento en el que un menor de edad de tan solo 13 años salió a solicitar un mototaxi para ir a visitar a su hermana mayor.



En su recorrido llegando a la zona industrial del Papayo, el menor de edad notó la presencia de la Policía y decidió lanzarse del vehículo en movimiento.



Las cámaras de la zona registraron en tan solo 36 segundos el angustioso momento cuando el conductor se percata de la presencia de las autoridades y cruza el semáforo en rojo, dejando a los otros vehículos atrás.



🔴Ibagué: impactante momento cuando niño se lanzó de moto para evitar ser secuestrado ➡️https://t.co/KKUjP8iX65 pic.twitter.com/srURzBLDHl — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 10, 2023

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Ibagué, al parecer el menor de edad se estaba desplazando en una motocicleta que realiza transporte informal, desde el barrio Venecia con destino al barrio San Antonio de Ibagué.



A pesar de la especulación que se generó y de muchos comentarios que aseguraban que se trataba de un intento de secuestro, las autoridades indicaron que: "Al momento de transitar por la dirección antes en mención el conductor del rodante observa un puesto de control de tránsito municipal, donde según el adolescente el conductor de la motocicleta le manifestó que se quedara quieto, que no dijera nada, por lo que se presume que no llevaba su documentación en regla y temía ser interceptado por los funcionarios que realizaban controles en este sector, momento en que el menor toma la decisión de bajarse de la motocicleta".



También se precisó que los uniformados del Modelo Nacional de vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y efectivos del Grupo de Infancia y Adolescencia hablaron con la madre del menor para verificar que no se tratara de un secuestro.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

