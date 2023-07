Un angustiante hecho se vivió en Ibagué durante la noche del pasado 8 de julio. Todo comenzó cuando un menor de edad de tan solo 13 años salió a solicitar un mototaxi para ir a visitar a su hermana mayor. Sin embargo, no sabía que se había subido en el vehículo de alguien que, al parecer, quería raptarlo. Por lo que él tomó una medida desesperada.

Ibagué Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO habló con la familia del menor de edad, quienes explicaron el miedo de aquel momento que aunque, el niño relató que fueron alrededor de 30 minutos, para él fue una eternidad que, hoy tres días después, lo mantiene intranquilo.



La madre dijo que su hijo asegura que cogió el servicio en el barrio Venecia. Recuerda que era una moto Boxer negra y quien la conducía tenía un color de piel oscuro, ojos café y estatura mediana. “Otra cosa que no se le olvida es la voz”, aseguró.



Al subirse a la motocicleta le pidió que lo llevara al barrio San Antonio, donde vive su hermana, sin embargo notó que el camino no era el mismo que recordaba. “Primero él vio que cambió de camino y le dijo que no se mandara por ese lado porque era por otro lado, entonces comenzó a tener sospechas”.



Segundos después el hombre le enseñó un arma advirtiéndole: “Se queda quieto porque me lo voy a robar”. Se dice que después bajaron por la Fiscalía y “vio a los de tránsito, les alzó las manos, pero como vio que se quedaron quietos se tiró de la moto”, según declaraciones de su familia.



Además, relataron que el menor cogió valentía y con sus manos se empujó del sillín para atrás, acción que lo hizo caer en la vía e ir corriendo hacia las autoridades para ponerse a salvo. “No le pasó nada por lo que cayó de pie”.



“Aún no se me ha pasado el susto, eso es una cosa muy terrible ver al hijo de uno en peligro”, mencionó la mamá del menor.



En este momento, la investigación del caso se encuentra abierta para determinar las razones del intento de secuestro. La madre del niño le dijo a EL TIEMPO que espera que encuentren a este hombre que es “un peligro para la sociedad".



🔴Ibagué: impactante momento cuando niño se lanzó de moto para evitar ser secuestrado

