Un angustiante hecho se vivió en Ibagué en la noche del pasado 9 de julio, en el barrio Venecia. Todo comenzó cuando un menor de edad de tan solo 13 años salió a solicitar un mototaxi para ir a visitar a su hermana mayor. Sin embargo, no sabía que se había subido en el vehículo de alguien que, al parecer, quería raptarlo.



(Lea también: Tras 9 días perdidos, aparecen montañistas que subieron al nevado del Tolima).

El niño le indicó el lugar de su destino y el trayecto empezó con normalidad hasta que el sujeto le dijo: “Se está callado porque me lo voy a robar”. El hombre, además, le mostró un arma, según declaraciones de la madre para el diario El Nuevo Día.



No obstante , en su recorrido llegando a la zona industrial del Papayo, el menor de edad notó la presencia de la Policía y no dudó en tomar una decisión que lo salvaría del presunto secuestrador.



Las cámaras de la zona registraron en tan solo 36 segundos el angustioso momento cuando el conductor se percata de la presencia de las autoridades y cruza el semáforo en rojo, dejando a los otros vehículos atrás. El niño levanta los brazos y los mueve repetidas veces hasta que segundos después decide lanzarse a la vía.



(Siga leyendo: Ella es la mujer que perdió ojo en riña: se expone a fuerte pena tras muerte de rival).

🔴Ibagué: impactante momento cuando niño se lanzó de moto para evitar ser secuestrado ➡️https://t.co/KKUjP8iX65 pic.twitter.com/srURzBLDHl — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 10, 2023

El menor se dirige corriendo hacia las autoridades, quienes le brindan ayuda y lo contactan con sus familiares. El video ha causado gran conmoción en la comunidad no solo por la acción del niño sino por la preocupación de la creciente inseguridad.



En este momento, la investigación del caso se encuentra abierta para determinar las razones del intento de secuestro. El padre del niño le dijo a EL TIEMPO que está denunciando el hecho ante las autoridades competentes.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

Ella era la mujer que murió en riña en Ibagué: familia la despidió con doloroso funeral

En colorida carroza y con aplausos, el perro Wilson recorrió las calles de Ibagué

Ibagué: capturaron a hombre señalado de asesinar y desaparecer el cuerpo de una mujer