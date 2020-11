Video: En Cartagena investigan masiva fiesta en medio de la pandemia 

Cartagena de Indias sumó en las últimas horas 43 nuevos casos de coronavirus y una muerte por la pandemia. La ciudad llega así a 26.707 casos positivos desde que la pandemia penetró en la ciudad a inicios del mes de marzo.



No obstante, 25.313 pacientes le ganaron la batalla a la pandemia en la Ciudad Heroica, y hoy permanecen 802 casos activos.



Pese a que las autoridades recalcan que la pandemia no se ha ido y que podría haber rebrotes a finales de noviembre y durante el mes de diciembre, próximos, en las calles y en la zona insular sigue la indisciplina.

La Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana investiga los hechos que se registraron el pasado fin de semana en el balneario de Punta Arena, en la isla de Tierrabomba, donde hubo una fiesta ilegal en la que habrían participado cerca de 600 personas.



“No es posible que un grupo de 400 o 600 personas de manera irresponsable se vayan a una isla, sin tapabocas a celebrar, en medio del aumento en los contagios, cuando lo que debemos tener aquí en la ciudad es un sentimiento de solidaridad por todo el dolor y la angustia que hemos vivido durante estos siete meses”, dijo el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, David Múnera Cavadía.



(Además, lo invitamos a leer: Habla científica colombiana que descubrió los Corales de Varadero)

(También lo invitamos a leer: Los 'vicios' que han impedido la recuperación de la bahía de Cartagena)

La polémica fiesta fue difundida a través de videos que circularon por redes sociales.



“Estamos en un proceso de normalidad, la ciudad está viviendo una emergencia social y económica, y no hay tiempo para fiestas y eso está prohibido en los decretos que ha expedido el señor alcalde, William Dau, durante estos meses. Voy a adelantar una investigación para saber quién es el organizador, quiénes la promovieron, porque creo que hay que aplicar sanciones porque esto no puede suceder en medio de la crisis sanitaria, económica y social que está viviendo la ciudad”, apuntó Múnera Cavadía



Estas fiestas representan un riesgo para la zona insular, donde desde que inició esta pandemia, no se han registrado contagios.

.El Distrito hace un llamado a evitar un rebrote que pueda aumentar las cifras de infectados y fallecidos en el Distrito. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

El Distrito hace un llamado a evitar un rebrote que pueda aumentar las cifras de infectados y fallecidos en el Distrito.



“La zona insular fue una zona que se cuidó mucho durante estos meses de pandemia y evitó el contagio, y no hay derecho que lleven a tantos visitantes a Punta Arena a una fiesta", dijo Múnera.



En los videos se ve gente sin tapabocas y sin protección. Hay aglomeraciones y ningún tipo de distanciamiento.



"Esto es una irresponsabilidad absoluta. Lo rechazamos de manera categórica y llamamos a los cartageneros y cartageneras para que continuemos con la política de autocuidado y de la responsabilidad individual para evitar que el contagio se nos propague y no tengamos situaciones lamentables, como las que nos ha correspondido vivir en estos meses”, puntualizó.

La zona insular fue una zona que se cuidó mucho durante estos meses de pandemia y evitó el contagio, y no hay derecho que lleven a tantos visitantes a Punta Arena a una fiesta FACEBOOK

TWITTER

El Distrito presentó el centro de operaciones de emergencias anticovid

Una vez se conoció la denuncia, el alcalde William Dau Chamat, y la directora del Dadis, Johana Bueno, se reunieron con una delegación del Instituto Nacional de Salud (INS), para evaluar las medidas que se están desarrollado para atender la pandemia.



Durante el encuentro al administración presentó el nuevo centro de operaciones de emergencias epidemiológicas en el Distrito, el cual promete aumentar la capacidad de respuesta y la vigilancia de la salud pública, no solamente en el manejo de la emergencia por coronavirus, sino todos los eventos de salud pública, señaló el Distrito



“El Centro de Operaciones de Emergencias coordina toda la respuesta por la Covid-19, y se están tomando decisiones en salud pública. Esta es una apuesta que va en pro de la salud de toda la comunidad y de toda la ciudadanía en Cartagena”, expresó Jorge Luis Díaz, subdirector del centro de operaciones de emergencias de INS.



Además, El Dadis mantiene campañas en los barrios para la realización de pruebas rápidas.



"Cartagena es la primera ciudad del país que cuenta con un centro de operaciones de estas características y este es un logro importante para el Distrito, que pasó de ser un foco de contagio a nivel nacional a poder atender con decisiones acertadas esta emergencia sanitaria", señaló la directora del DADIS, Johana Bueno.

Lo invitamos a leer más noticias en Colombia

Obra de Pablo Picasso será subastada en Colombia

Campesinos que venden papa en las vías claman por ayuda del Gobierno

Cartagena