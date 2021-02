Maltrato animal: caballos cocheros de Cartagena en mal estado de salud

Mas de una veintena de caballos cocheros de Cartagena, una de la mas solicitadas atracciones turísticas de la ciudad, presentan afectaciones físicas como laceraciones en piel, mal herraje y desnutrición.



Además, autoridades expertas en el cuidado animal constataron que las caballerizas de Marbella, a 5 minutos del Centro Histórico, donde permanecen los equinos que llevan los carruajes turísticos repletos de viajeros por la ciudad colonial, duermen en albergues inadecuados y en las pesebreras hay cúmulo de excremento.



Así lo asegura la Fiscalía General de la Nación, y su grupo especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) y la dirección de protección y servicios especiales de la Policía Nacional (Dipro) luego de operativos llevados a cabo en estas pesebreras.

Allí encontraron que la alimentación suministrada a los equinos no responde a las necesidades nutricionales y las dietas varían constantemente.



Además, según la Fiscalía, el cuidado que brindan los cocheros a los animales no corresponde a los mínimos exigidos. El maltrato animal es evidente en estas pesebreras.



Las autoridades verificaron el estado de salud y "las condiciones en las que permanecen 40 equinos, de los cuales fueron aprehendidos preventivamente como medida de protección 6 caballos y un asno, que fueron puestos a disposición y protección de la Secretaría Distrital de Gobierno de Cartagena y la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata)", señaló la Fiscalía en comunicado de prensa.



Las verificaciones de la Fiscalía y la Policía también se realizó en el Centro Histórico de la ciudad y otras zonas por las que transitan los carruajes.



En el recorrido y en las entrevistas quedó en evidencia que los equinos cumplen largas y extenuantes jornadas, soportan exceso de peso durante la prestación del servicio y se exponen por calles de alto flujo vehicular.



La Fiscalía busca esclarecer la muerte de los 12 caballos por intoxicación en diciembre pasado.

La Fiscalía señala que el cuidado que brindan los guardianes o propietarios a los caballos no corresponde a los mínimos exigidos. Foto: Fiscalía General de la Nación

