Se conoció un video desgarrador que muestra el momento en que los turistas que iban a bordo de la lancha "La Tartamuda" se encuentran en medio de una situación de peligro extremo, cuando la embarcación se volcó en el mar del Parque Natural Tayrona.



En este accidente perdieron la vida Gloria Amparo Ortiz Montoya, de 58 años de edad, oriunda de la ciudad de Pereira, y María Camila Navales Duque, de 20 años, natural de Cartago, Valle del Cauca.

Momentos de angustia y terror vivieron los pasajeros de una lancha que se volcó en el sector de Chengue en el parque Tayrona. Afortunadamente, pescadores que estaban en la zona se percataron de lo sucedido y lograron rescatar a 22 personas. Dos mujeres perdieron la vida pic.twitter.com/Br1f0i874L — Roger Urieles (@Rogeruv) March 6, 2023

En las imágenes grabadas por uno de los rescatistas se puede observar a los pasajeros luchando por mantenerse a flote mientras son arrastrados por la fuerte corriente del mar.



En medio de gritos, llantos y desesperación, algunos de los turistas lograron agarrarse a la lancha volcada mientras otros luchaban por mantenerse a flote.



Jader Fontalvo, quien es pescador y camarógrafo, acudió a la ayuda de los náufragos. Luego del suceso narró lo que vivió en ese momento: "fue algo aterrador. La marea estaba muy fuerte y la lancha volcó rápidamente. Los turistas comenzaron a gritar y a pedir ayuda. Fue una situación muy complicada".



Aseguró que afortunadamente se encontraba cerca cuando ocurrió el accidente, porque de otra manera el número de fallecidos habría sido mucho mayor.



"Me acerqué con mi lancha y comencé a sacar a las personas del agua. Algunos estaban muy asustados y otros estaban en shock. Pero lo importante era actuar rápido porque la marea estaba muy fuerte".



Uno de los turistas que se encontraba a bordo de la lancha siniestrada, contó su experiencia: "Fue un momento de terror. De un momento a otro la lancha comenzó a moverse mucho y de pronto se volcó. Todos nos aferramos a lo que podíamos y luchamos por mantenernos a flote. Fue muy difícil".

Lo que dicen las autoridades de la tragedia

'La Tartamuda', embarcación accidentada. Foto: Cortesía

Las autoridades han dado a conocer más detalles sobre el trágico accidente de la lancha en el Parque Tayrona, que dejó a dos mujeres turistas muertas.



Según el reporte oficial, la embarcación, de nombre La Tartamuda, había zarpado desde El Rodadero con un total de 24 pasajeros, con destino a las playas del Parque Tayrona.



El comunicado de prensa emitido por Guardacostas indica que este tipo de embarcaciones no tienen permitido la movilización por esa zona debido al fuerte oleaje. Por esa razón, se pudo establecer que el capitán de la lancha estaba realizando el traslado sin ningún tipo de autorización o permiso.



Cabe indicar que el fuerte oleaje y las corrientes en esa zona son conocidas por su peligrosidad, y el uso de embarcaciones sin la debida autorización o permiso pone en riesgo la vida de los turistas.



Las labores de rescate que desarrollaron pescadores y unidades de Guardacostas permitió poner a salvo a 20 tripulantes, entre ellos peruanos y chilenos.



Lamentablemente dos mujeres turistas no alcanzaron a salir vivas del mar. Se cree como primera hipótesis que una ola hizo sucumbir la embarcación y las mujeres quedaron atrapadas debajo de la estructura.



La Secretaría de Salud distrital atendió el caso una vez que los tripulantes estaban en tierra y garantizó la atención y su recuperación. Al respecto, informó que todos se encuentran en buen estado de salud y lamentó el deceso de las dos mujeres.



La Alcaldía ha solicitado una investigación profunda del hecho y que se sancione severamente en caso de que se establezca una responsabilidad de los que prestaron el servicio de transporte marítimo.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv