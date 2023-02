Una joven que conducía una camioneta tipo Tucson perdió el control del carro y junto con sus amigos acompañantes sufrieron un accidente mientras grababan un video en la zona rural de Sahagún en Córdoba.



El accidente quedó registrado la imágenes que pretendían subir a las redes sociales.



Mientras disfrutan de la canción de Feid, ‘California’ y de la euforia del momento pasan a la desesperación de perder el control del vehículo y terminar volcados sobre la vía.



Todo quedó registrado en el siguiente video:

“Bebé, me siento en California porque bebo y no me dicen nada”, decía en ese momento la letra de la canción y con la contagiosa melodía. La joven que conduce mira a la cámara del celular, pero no se dio cuenta de la dificultad del terreno y todas las pasajeras terminaron pasando el susto de sus vidas.



“El carro de mi papá, el carro de mi papá”, decía desesperada la conductora, a lo mejor pensando que le había averiado el vehículo a su padre y que seguramente tendría sus consecuencias.



La amiga que viajaba a su lado le pedía tranquilidad y al final la ‘copiloto’ termina grabando el interior de la camioneta con una sonrisa entre nerviosismo y una especia de satisfacción por lo sucedido.

Selfis y videos peligrosos

En el mundo jóvenes y adultos caminan de la mano de la tecnología y de lo que les ofrece el momento en las redes sociales con el manejo de los celulares.



“Figurar en las redes sociales con los Tik Tok, la foto del momento, el video en cualquier lugar, las historias en Facebook parecen más importantes que la misma vida, porque para hacerlo se exponen a sufrir un accidentes”, dice Juan Carlos López, experto en el tema de redes.



Dijo que este sería el caso de los cinco jóvenes que disfrutaban de un paseo por la zona rural de Sahagún en Córdoba y decidieron grabar desprevenidamente el video para mostrarlo posteriormente.



“Muchas personas han perdido la vida por una situación similar, por tomar la foto al borde del peligro, por contestar una llamada mientras conducen. La sociedad está absorbida por el celular y hasta quieren ir trabajando mientras andan a gran velocidad en su carro”, indica.



La situación con los jóvenes de Sahagún (Córdoba) no pasó a mayores, sólo daños en el vehículo y pequeños golpes en los pasajeros y a lo mejor con una situación que seguramente no quieren repetir.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo