Un terrible accidente se registró el pasado 24 de marzo en Neiva, capital del departamento de Huila, sobre las 3:31 de la tadse.



Según registraron cámaras de seguridad, ese viernes un bus municipal esperaba el cambio del semáforo para girar a la izquierda. Tan pronto lo hizo, una joven, identificada como Laura Parra, se cayó del vehículo.

Lo que busco es que esta noticia se comparta, que no se quede en el anonimato, que se esclarezcan los hechos, y que lo que le pasó a mi hermanita no quede impune FACEBOOK

Tal parece que el conductor no se dio cuenta, pues siguió su rumbo y fueron algunos transeúntes los que se acercaron a socorrerla, pero ella no respondía.

Según contó su hermano Javier Parra por medio de redes sociales, la joven ese día iba de camino a su universidad, donde estudiaba psicología -iba en tercer semestre-. Esto fue descrito por él como una 'malísima decisión', pues el vehículo de Autobuses de placa VXI091 "arrancó a toda velocidad con la puerta abierta".



La joven recibió el golpe en la parte trasera de su cabeza, lo que ocasionó que cayera en estado de coma y luego se le declarara muerte cerebral.



"No escribo esto con el fin de obtener un beneficio económico, aunque es una situación completamente compleja, lo que busco es que esta noticia se comparta, que no se quede en el anonimato, que se esclarezcan los hechos, y que lo que le pasó a mi hermanita no quede impune", indicó.



EL TIEMPO intentó contactarse con la empresa, pero no respondieron el teléfono fijo ni celular.

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS