Video: Investigan acción de policías en comunidad wayú de La Guajira

Hasta la Alta Guajira se trasladó un grupo interdisciplinario de la Policía para verificar los hechos que al parecer involucran a varios uniformados que se enfrentaron con indígenas wayús.



Así lo confirmó el comandante de Policía de La Guajira, coronel Wharlinton Gualdrón, luego que se hiciera viral en redes sociales la circulación de varios vídeos que podrían comprometer a presuntos miembros de esa institución.



En los vídeos, indígenas wayús del corregimiento de Castilletes, zona rural de Uribia, piden a un grupo de personas con pasamontañas y prendas de uso privativo de la Policía identificarse.



(También: Aumenta número de campesinos desplazados en Ituango, Antioquia)

“Muestre la cara. ¿Usted no es Policía? Tenemos derecho a grabar. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no la deja ver?”, cuestionan los indígenas.



Los rostros de estas personas quedaron al descubierto luego de que indígenas wayús lograran desenmascararlos.



Alrededor de cuatro uniformados son los que se ven envueltos en la discusión con los indígenas, y son pocas las palabras que alcanzan pronunciar ante el reclamo de la comunidad que les pide identificación para corroborar si verdaderamente son Policías.



(Además: Millonaria deuda predial que esconde el Centro Histórico de Cartagena)

Muestre la cara. ¿Usted no es Policía? Tenemos derecho a grabar. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no la deja ver? FACEBOOK

TWITTER

“La Policía lleva su identificación ¿Cómo sabemos si son o no? ¿Dónde está el logo? No lo tienen, ese es el temor de uno. Aquí hubo problemas familiares y ustedes no hicieron nada”, comentan en el vídeo.



En otros, se observan a los nativos persiguiendo en un vehículo a los uniformados quienes se desplazan en medio de la noche por varias trochas del sector en una camioneta particular, a los cuales les gritan que “devuelvan la planta, la planta, ladrones”.



El grupo interdisciplinario se encuentra integrado por el Subcomandante del departamento de Policía Guajira, el jefe de la oficina de control disciplinario, la oficina de Derechos Humanos, Justicia Penal Militar, Inteligencia Policial y el comandante del Distrito Especial de Policía de Uribia.



(Le puede interesar: Líderes de mesa de víctimas del Cesar reclaman esquemas de protección)

La Policía lleva su identificación ¿Cómo sabemos si son o no? ¿Dónde está el logo? No lo tienen, ese es el temor de uno. Aquí hubo problemas familiares y ustedes no hicieron nada FACEBOOK

TWITTER

La finalidad del desplazamiento hasta Castilletes es verificar, indagar, individualizar y esclarecer los presuntos hechos que se observan en el vídeo.



Gualdrón, confirmó también, “la apertura de investigación penal militar y disciplinaria, que permita esclarecer una situación irregular, observando las garantías procesales y el debido proceso establecidos en la constitución y la Ley”.



Así mismo, pidió a la ciudadanía aportar cualquier elemento de prueba que ayude al esclarecimiento de estos hechos y denunciar alguna situación irregular que pueda afectar la convivencia en los territorios.



(Le puede interesar: Este es el concierto que marca el regreso de shows a Barranquilla)

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

Más noticias en Colombia

Habla familia de la joven que falleció cuando hacía 'bungee jumping'

Colombia suma 11.244 nuevos casos y 351 fallecidos más por covid-19