La Policía en Cartagena capturó, con orden judicial, a tres hombres por los delitos de hurto calificado agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.



Los capturados serían responsables del hurto a un carro de valores de la empresa Transporte de Valores el día 3 de agosto del 2021, en el barrio La Princesa.



Ese día los delincuentes se alzaron con 2.170 millones de pesos en efectivo.



En el asalto los delincuentes desviaron el carro de valores de la ruta programada, argumentando obras en vía, y en un callejón barrial fueron interceptados por una camioneta de platón, la cual había sido hurtada en el municipio de Bello Antioquia.



Todo había sido planeado por los asaltantes.

La calidad de vida y gastos que se daban no eran acordes a los paupérrimos sueldos que recibían



Pero no existe robo perfecto y dejaron pistas.



Tras el robo, la escena del asalto ya fue una sospecha para las autoridades: un solo vidrio roto del carro de valores por donde supuestamente los asaltantes habrían intimidado a los guardias.



No había rastros de disparos ni en el carro de valores ni en las paredes aledañas.



Sin embargo, uno de los guardias presentaba una herida en una de sus extremidades, presuntamente con arma de fuego.



La banda previamente había elegido un callejón solitario donde no hubiera cámaras de seguridad que registraran el robo.



"Estos delincuentes se habían infiltrado como vigilantes en las empresas de valores que luego asaltaron, uno de ellos incluso de había infringido una herida para hacerse pasar como víctima del asalto”, señaló el Brigadier General, Nicolás Zapata, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.



En los seguimientos a la banda, las autoridades evidenciaron que la calidad de vida y gastos no eran acordes a los paupérrimos sueldos que recibían.



"Durante 9 meses los delincuentes se infiltraron en la empresa de seguridad hasta que ganaron la confianza de las directivas para propinar el millonario asalto", explicó el general Zapata.

Aún falta por ejecutar al menos

siete capturas más de esta banda

Luego vinieron varias entrevistas en las cuales los ‘vigilantes’ infiltrados cambiaron sus declaraciones.



La misma Policía infiltró la empresa de valores y entonces se conocieron la vida de lujos y viajes que se daban algunos guardias con cargos de base.



Los hoy capturados se dieron lujos como viajes a los Estados Unidos, compraron carros, motos e incluso ganado.



El robo se había convertido en un obsesión para el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, general Nicolás Zapata, porque fue su primera misión en el cargo, y las pocas pistas iniciales parecían indicar que los delincuentes se saldrían con la suya.



Según el alto oficial aún falta por ejecutar al menos siete capturas más de esta banda.



Las capturas de estos tres presuntos delincuentes se dieron en Cartagena y Turbaco, en los barrios Bonzas, Vista Hermosa y Nelson Mandela.



Cartagena

