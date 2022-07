Un mototaxista se ganó la admiración en Santa Marta por su valentía de atender un parto en un taxi y evitar de esa manera que se pusiera en riesgo la vida de la madre y su hijo.



El conductor de la moto interrumpió su labor para acudir al llamado de auxilio de una mujer desesperada que por la condición que mostraba, estaba lista para dar a luz a su criatura.



Un valiente mototaxista atendió procedimiento de parto en un taxi en Santa Marta. Su acción permitió salvarle la vida a la mamá y su criatura. Buena esa! pic.twitter.com/xi4A8SF5Di — Roger Urieles (@Rogeruv) July 19, 2022

En ese momento ella se dirigía hacia la clínica porque presentaba los dolores, pero no le alcanzó el tiempo y el taxi en el que se movilizaba tuvo que detenerse para que se atendiera la situación en plena vía pública.



El hombre que la transportaba no sabía que hacer, así que junto con la embarazada solo se le ocurrió pedir ayuda a otras personas.



Fue así como Anthony Therán supo lo que estaba pasando, y sin pensarlo se retiró el casco y los guantes para liderar el proceso del nacimiento de la criatura.



Afortunadamente esa acción oportuna permitió salvar la vida al bebé y ponerlo en brazos de su madre, que en su angustia no podía creer lo que había sucedido.

De forma posterior se conoció que Anthony Therán es natural de Venezuela, y en ese país se ganaba la vida como paramédico.



Sin embargo, por la crisis que afronta el país se vio obligado a venirse a Colombia, donde trabaja como mototaxista con un vehículo por el que paga un valor diario de alquiler.



La mujer y su hijo recién nacido finalmente fueron llevados a la clínica, donde los médicos confirmaron el buen estado de salud de ambos.



El bebé tenía buen peso y estaba en excelentes condiciones físicas, así que fueron dados de altas en las horas siguientes.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv