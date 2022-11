En la vía entre El Tarra y Ocaña se presentó una avalancha con una quebrada que dejó entre el lodo y la tierra un bus intermunicipal y una camioneta.



El rescate de estos dos automotores fue de película, la comunidad de la zona intentó con cuerdas sacar los carros que los cubría de agua.

Esta no es la única situación de emergencia que se ha originado en Norte de Santander a causa de las lluvias. En Cáchira, otro municipio de ese departamento, hay riesgo latente con 1.500 familias que viven cerca de una montaña, que ya ha presentado deslizamientos.



Javier Alexis Pabón, alcalde de Cáchira, señaló en Caracol Televisión que, son “más de seis veredas que en este momento están incomunicadas. No pueden sacar sus cultivos, no pueden sacar sus enfermos".