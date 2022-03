En una unidad de cuidados intensivos de Cartagena permanece el turista colombiano de 34 años que resultó gravemente herido tras recibir varias cortadas en su cuerpo producidas por la hélice de una embarcación en el balneario de Cholón.



Se trata de Eliseo García quien de manera imprudente y desconociendo las normas de seguridad para navegar se lanzó al mar cuando la nave aún estaba en tránsito.



“Aparentemente la persona herida se lanzó al agua cuando la embarcación en la que se transportada se encontraba en movimiento”, señaló la Dirección Marítima, Dimar, en comunicado de prensa.



Una imprudencia del turista dio como resultado el brutal accidente en el cual sobrevivió de milagro.

Video del hombre herido en Cholón

se hizo viral en redes sociales

#Cartagena hombre resultó gravemente herido en balneario de #Cholón al ser alcanzado por hélice de una embarcación. Es urgente la señalización y presencia de institucionalidad en esta bahía, tomada por #TurismoDepredador @ELTIEMPO @ColombiaET @ArmadaColombia @AlcaldiaCTG pic.twitter.com/hJDYpkrMTF — John (@PilotodeCometas) March 27, 2022

“El yate aún no había atracado cuando el señor se lanzó al mar y la hélice en la parte de atrás del yate lo jalo. Fue una imprudencia del señor porque no se podía lanzar sin que la nave apagara motores”, señaló el capitán de una nave que se encontraba en el lugar de los hechos.



El hombre fue evacuado por la Armada Nacional hasta el Hospital de Bocagrande en la ciudad de Cartagena a bordo de una unidad de Guardacostas, que en el momento de los hechos se encontraba efectuando control de las actividades marítimas en la zona.



Según los operadores turísticos de Cholón, en el balneario ya hay una zona demarcada para bañistas, pero muchos viajeros, bajo efectos del alcohol y drogas, se lanzan al agua en zona de tránsito de yates y otras embarcaciones poniendo en riesgo sus vidas.



“En cuanto a la nave que zarpó desde Cartagena en horas de la mañana del pasado sábado, y desde la cual se lanzó el viajero, responde al nombre de ‘Prime’; tiene bandera nacional con catalogación de nave de recreo. Es decir, este tipo de naves no cuentan con autorización por parte de la Autoridad Marítima para efectuar actividades comerciales como alquiler”, señaló la capitanía de puerto de la ciudad.



En el balneario de Cholón, a 30 minutos en lancha desde el Centro Histórico, varias personas han resultado heridas de esta misma forma e incluso en medio de las fiestas y el desorden viajeros perdieron la vida.



