En el video se observa como este menor llegar hasta el cementerio y camina buscando la tumba de su padre. Segundos después le comienza a decir que por favor se levante, que lo extraña mucho y finalmente abraza la lápida que contiene el nombre de su familiar.

Según la publicación, este enternecedor video fue grabado en Santander, allí se observa a un niño caminando por el cementerio mientras busca la tumba de su padre. "Papá, papá", grita el menor mientras hace el recorrido.



Segundos después encuentra el lugar donde reposan los restos de se padre y sale corriendo y grita "aquí está".



"Eres tú, papi", menciona el niño mientras abraza la lápida. En medio de su inocencia el observa un nuevo adorno en la parte superior de la tumba, un ángel de color azul que señala con sus dedos: "Mira, mamá, un angelito", menciona.



Acto seguido, el menor comienza a golpear el mármol que tiene el nombre de su progenitor y expresa con conmovedoras palabras: "Papá, te extraño mucho. ¡Papito, te amo mucho papito, despiértese, papito!”.



Estas frases afectaron el ánimo de su madre, quien estaba grabando el video y quien solloza detrás de la cámara.



Aunque no hay mucho contexto del hecho, se conoce que la persona fallecida se llama Elkin. Las personas en redes sociales compartieron el video y hasta dejaron algunos comentarios lamentando la desgarradora situación.



“Gracias al que lo subió, me hizo tener la primera chillada del año” y “Uy no, parce, que dolor tan grande sentí al ver este video, se quebró mi corazón”, se lee en el post de Instagram.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN TENDENCIAS