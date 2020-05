Enfado en Pereira por presunto abuso policial a un vendedor informal

En un video quedó registrado cómo agentes de la Policía de Pereira forcejean con un vendedor ambulante mientras funcionarios de espacio público del municipio le decomisan el carro de madera en el que transporta las frutas que comercializa.

El video que circula en las redes sociales ha sido rechazado por la comunidad, pues agregan que es un caso similar al ocurrido en las últimas horas en Bogotá, donde un adulto mayor fue agredido por dos uniformados de la Policía mientras vendía sus productos en las calles.



Al respecto, el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, Coronel Juan Carlos Morales, indicó que no se trata de situaciones similares, pues el procedimiento era realizado por personal regulador del espacio público de la Alcaldía y los uniformados solo acompañaron el procedimiento.



#AbusoPolicialEs hoy en Pereira! Que pretenden? Que la gente honrada se muera de hambre!! pic.twitter.com/sFJeBAgfMV — fernando (@ferchoisantana) May 21, 2020

"Es un control al espacio público, donde las personas están deambulando por la ciudad sin ningún tipo de medidas de seguridad o elementos de protección. Además estas personas no hacen parte de las excepciones decretadas, por lo que deberían estar acatando la cuarentena. No se pueden asociar casos donde las circunstancias son totalmente diferentes. Se está haciendo cumplir una norma después de haber hecho mucha pedagogía", afirmó el Comandante.



Sobre si hubo uso excesivo de la fuerza el oficial precisó que se evitó una agresión a los funcionarios. "El video no muestra, en ningún escenario, que haya un uso de fuerza indebida en contra de esta persona, pero sí que la persona quiere agredir con golpes a funcionarios de la Alcaldía, por los que los oficiales proceden a apartarlo mientras los reguladores del espacio público continúan el procedimiento", añadió el Coronel Salcedo.



Finalmente, el Comandante de la Metropolitana de Pereira indicó que desde la institución buscan porque prime la salud pública.



"Estas personas saben que los alimentos no conservan normas de seguridad y trabajamos por evitar un aumento de los contagios. Quizá la persona que lo grabó no le compró y protegió a los suyos, pero otras familias sí y nadie tiene la certeza de que uno de ellos sea un portador asintomático".



Hasta el momento, Risaralda registra 238 casos positivos; 165 de ellos están en Pereira, pero los activos, según el Instituto Nacional de Salud son 34.

LAURA USMA

Para EL TIEMPO

PEREIRA