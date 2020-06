Tiburón pasea por las playas de Santa Marta aprovechando la cuarentena

La presencia de un tiburón en las orillas de varias bahías de Santa Marta, sorprendió a pescadores y ciudadanos que alcanzaron a verlo y grabarlo con sus celulares. De inmediato los videos aficionados se viralizaron en redes sociales y las personas expresaron su asombro al notar al escualo tranquilamente en el agua.

(Le recomendamos leer: La increíble hazaña de buzo perdido en el mar y sus 3 días a la deriva)

Tiburón gato en playa de Santa Marta, sector pozos colorados. pic.twitter.com/huBy5gaLwf — Juan P. DiazGranados (@juanpadzgnados) June 16, 2020

El tiburón de gran tamaño en la costa samaria generó cierto temor entre ciudadanos, quienes comenzaron a preguntarse si la movilización de estas especie se volvería una costumbre y podría convertirse en un riesgo para los bañistas cuando vuelvan los paseos en el mar.



Al respecto, EL TIEMPO conversó con la bióloga marina y buzo profesional, Lina Rico, quien aseguró que no hay de que preocuparse.



“Es algo normal, pues los tiburones habitan el océano y pueden desplazarse a diferentes lugares en busca de alimento”, indicó.



(Lea también: 'Nos ha sorprendido a todos': Padre de Daniella Alvarez sobre cirugía)

Este tiburón se la pasa la mayoría del tiempo en el fondo del océano FACEBOOK

TWITTER

Específicamente sobre la especie que fue divisada en las orillas de Plenomar, manifestó que se trata de un Ginglymostoma Cirratum, conocido como nodriza o gato, que habita en arrecifes y se alimenta por succión.



"Este escualo se la pasa la mayoría del tiempo en el fondo del océano; sin embargo, como no hay tránsito de embarcaciones ni bañistas, probablemente decidió darse un paseo por esta zona", explicó Rico.



(Le puede interesar: Apareció con vida lideresa afro desaparecida en Medellín)



La científica aseguró que este tipo de tiburones no son peligrosos, pero de todas maneras hay que conservar cierta distancia.



"En el Morro de Gaira hay un ejemplar que permanece todo el año allí, luego de ser liberado por Mundo Marino. A veces cuando realizamos jornadas de buceo alcanzamos a verlo", añadió.



Finalmente, la bióloga reconoció que no es común encontrarse con estos tiburones en las playas, pues son muy tímidos y escurridizos.



"Normalmente la presencia de personas y embarcaciones con el ruido los aleja de la costa, por eso estos días de tranquilidad lo aprovechan para explorar todo el ecosistema que les pertenece", puntualizó.



(Vea nuestra galería:Antes y después de la Posada Alemana, la mansión en ruinas de Lehder)



ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta