El senador Alex Florez, del Pacto Histórico, protagonizó un polémico video en un reconocido hotel de Cartagena. El congresista, que estaba ebrio, agredió verbalmente e intentó agredir a un grupo de agentes de la Policía, los cuales grabaron todo en video.

En el metraje se puede observar al senador gritarles a los uniformados que ellos están violando los derechos humanos y que son unos ladrones atracadores, al tiempo que una persona lo detiene para que no se vaya contra ellos y lo intenta alejar de la confrontación.

"Aquí los cartageneros como tú se acostumbraron a violarle los derechos a los colombianos. Se acostumbraron a faltarle el respeto a la gente. Son unos irrespetuosos, violadores de derechos", dice Flores, al tiempo que uno de quien sería parte de su esquema de seguridad intenta llevárselo.



Además, alguien le pide que se calme y se retire y el senador le responde a gritos: "No seas tan sapo. Cabrón. Quédate callado"

Senador Alex Flores del pacto histórico, borracho agrediendo la policía, el circo todos los días trabajando, pero de gobernar hasta hoy nada. pic.twitter.com/tYIxEx3g6l — Él profe Antisocialismo.🫡 (@Rodriaguaclara) September 2, 2022

Posteriormente, el uniformado lo reta diciéndole que se atreva a pegarle para poder capturarlo, luego de que el senador le llamara asesino. Finalmente, logran llevarse a Florez al interior del hotel.

La respuesta de Alex Florez al escándalo

Según primeras versiones, el escándalo se habría registrado cuando el senador intentó ingresar a una mujer al hotel sin registrarla antes. Al pedido de los empleados del hotel, Florez habría reaccionado con negativas a la solicitud.



​Frente a esta versión, el congresista ha dicho en Blu radio que no se piensa referir al tema y calificó lo sucedido como un rumor y que compete netamente a su vida personal, por lo no piensa dar explicaciones.



El senador reconoció que tuvo un altercado con los agentes y señaló que él también es humano y que puede cometer errores.



​"El hecho de que yo sea funcionario público no quiere decir que tienen derecho atacar todos los temas que competen a mi vida.

A través de un comunicado, la Policía explicó lo sucedido con el senador.



​Señala que sobre las 4:00 a.m., el senador intentó ingresar con una mujer sin el debido registro, contrariando las reglas del establecimiento. El congresista que se encontraba "en estado de exaltación", agredió verbalmente a los empleados del hotel, quienes requirieron al cuadrante de Policía.



​Según informa la institución, los uniformado fueron recibidos por Florez con improperios, razón por la cual empezaron a grabar el procedimiento y le aplicaron una orden de comparendo por irrespeto a la autoridad.



Además, el uniformado confrontado por Florez habría instaurado una denuncia por injuria y calumnia.

NACIÓN