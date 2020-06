Reconocido periodista del Cesar agredió a una mujer en la calle

Los casos de Violencia contra la mujer durante la pandemia siguen aumentando drásticamente en el Cesar. En esta ocasión, involucra al periodista regional, Edgardo Carreño, propietario de la emisora Cafetal localizada en Pueblo Bello.

El episodio que tiene indignada a la población se dio a conocer a través de un video que se viralizó en las redes sociales, donde se observa a Carreño forcejear con una mujer al lado de un vehículo, a la orilla de la carretera de esta municipalidad.



En la grabación, se escucha al periodista afirmar que no pasa nada a quienes son testigos del hecho y graban las imágenes, y se ve a la mujer luchar insistentemente para liberarse de su adversario.

Todo sabemos que Edgardo Carreño emisora cafetal stereo, esta acostumbrado a pegarle a la mujeres como la esposa(es muda y no se puede defender)

Hoy hay evidencias irrefutables de ello

Ojo @RadioGuatapuri y su circulo de "periodistas"

Se dan golpes de pecho críticando. pic.twitter.com/cfkU0qrAkn — Saday Aty Zarkuney (@saday_rosado) June 23, 2020

"Si me la vuelves a hacer, te vuelvo a clavar", advierte Carreño a la mujer, en uno de los audios. En otra grabación, le aclara a la mujer que nada le ocurrirá porque ella no tiene pruebas en contra suya.



“¡Te apuesto a lo que tú quieras que gano esta! ¡Te apuesto a lo que tú quieras! -prosigue- ¡Te lo voy a demostrar!, te voy a dar ese gusto, verás tu que nada me va a pasar porque no hay pruebas, yo no te he hecho a ti nada grave que puedas decir: ¡que me jodió, que me cogieron puntos!”, replica el hombre.



Un audio revelado por el medio Radio Guatapurí evidenciaría amenazas del periodista en contra de la mujer, en el cual también le dice que nadie acudirá en su ayuda porque casos como el de ella hay muchos en la Fiscalía.

La víctima de este maltrato fue identificada como Nohemy Ríos quien presenta una herida abierta a la altura del párpado derecho, y hasta la fecha no ha denunciado los hechos y alega: "Yo me caí, estaba discutiendo con él y yo me caí", comenta la mujer en un segundo video que circuló este martes en las redes.



Desde Pueblo Bello se escucharon voces de repudio a este suceso, como la del líder indígena y político Saúl Mindiola, quien exigió a las autoridades investigar lo ocurrido.



El personero de este municipio también se sumó a este clamor y trasladó la denuncia a la Fiscalía. EL TIEMPO intentó localizar a las personas involucradas en este hecho, pero fue imposible contactarlos.



Los casos más visibles, de violencia doméstica, se registraron el pasado día de las madres, tras un análisis realizado por la policía del Cesar.



Las autoridades recibieron 3.990 llamadas en las que se evidenció un 63 por ciento de lesiones personales en el día de las madres al interior de los hogares de la capital del Cesar.



Los hechos denunciados, según la policía, generaron un incremento del 200 por ciento de violencia intrafamiliar, más que el año pasado durante este mismo periodo.

