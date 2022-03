Verdaderos momentos de angustia y desesperación fue los que vivió el valiente Wílmer Valencia, un operador de máquina amarilla para arreglo de vías y despeje de masas de tierra, tras ser arrastrado por un gran deslizamiento de tierra en una carretera del departamento de Nariño.

“Creo que he vuelto a vivir”, fue lo primero que dijo luego de haber sido salvado por más de una docena de voluntarios que lo sacaron con una manila del material vegetal, el lodo y las piedras en medio del fuerte invierno que se desató en zona rural del municipio Santacruz, ubicado en el occidente de Nariño.

“Se mató el maquinista”, fue el primer grito de un habitante que a esa hora de la tarde del sábado observaba cómo la avalancha se llevaba la máquina que había llegado a la carretera que conduce a Guachávez la cabecera municipal, con el fin de atender la emergencia que impedía el paso de toda clase de vehículos y personas.



Pocos instantes después exclamó: “¡Está vivo, está vivo, está vivo!”, mientras que todos los que se encontraban en el lugar no dejaban de quitarle la mirada a lo profundo del abismo.

En un video del complejo momento grabado por un poblador de la zona montañosa, el mismo hombre sigue gritando con fuerza: “¡Está vivo…está vivo. Bájense con una guasca que está vivo!”.



Seguidamente, se puede observar que la avalancha arrastró al maquinista -que presta sus servicios a la Gobernación de Nariño- hasta un abismo de por lo menos 100 metros de profundidad.



En otro video se apreció el feliz desenlace que tuvo la emergencia, cuando pocos minutos después el operario es evacuado con vida por varios socorristas del Cuerpo de Bomberos y campesinos del sector.



Valencia apareció con su cuerpo totalmente bañado en barro. Por su rostro se lo nota muy confundido y con mucho miedo.



Un habitante le expresó su alegría y complacencia cuando le dijo: "Tranquilo, tranquilo, Dios es muy grande”, y como el operario daba muestras de tener sed; le suministró agua.



Una situación similar padeció en el mismo lugar, el secretario de Planeación de la Alcaldía de Santacruz, quien por fortuna solo tuvo afectaciones leves en su cuerpo



De inmediato, ambos fueron trasladados hasta el hospital del vecino municipio de Túquerres, donde recibieron la atención médica necesaria.



Allí, en el centro hospitalario, el maquinista recibió la visita del gobernador de Nariño, Jhon Rojas, a quien le contó algunos detalles relacionados con la que pudo ser una tragedia de grandes proporciones.



Acostado sobre una camilla, el operario Valencia contó sobre la impotencia y el desespero que sintió cuando varias personas querían pasar en medio del lodo, a pesar de sus advertencias y ruegos para que no lo hicieran.



“Me decían que si me daba miedo, pase esa máquina yo le hago, yo les dije no es que sea miedo; es mejor la prevención”, le comentó al mandatario seccional.



“Yo a ese señor le dije no sea grosero, si yo también puedo, yo soy operador, acaso yo estoy aprendiendo”, afirmó el hombre, que además dijo que hace un mes y medio fue contratado por la Gobernación de Nariño, pero años anteriores ya había trabajado con el ente territorial.



Igualmente, le dijo que en esos casos la comunidad que se siente afectada debe dejar trabajar a los operarios y que por causa de las lluvias a veces se deben tomar las precauciones del caso.



La secretaria de Infraestructura y Minas de la Gobernación de Nariño, Nilza Pantoja, quien presenció el angustioso momento afirmó: “Acabábamos de tener un deslizamiento, aquí va el operario, gracias a Dios salió con vida. Lo vamos a remitir a Túquerres”.



Por fortuna, ahora el operario se recupera en el centro hospitalario, al igual que el funcionario de la Alcaldía de Santacruz.



