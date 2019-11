'Se siente miedo, somos humanos como usted': Esmad antes de paro

"Parece fácil, pero créeme no lo es, también se siente miedo, pero el amor y la convicción por lo que hago me hacen fuerte. No soy un robot, soy como usted".



Con esta frase comienza uno de los videos que hace parte de una campaña de la Policía Nacional para mostrar los rostros y vidas de las personas que conforman el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

La Policía publicó varios videos un día antes del paro nacional, convocado por sindicatos, jubilados, profesores de colegios públicos y estudiantes de universidades públicas y privadas.



"Soy un ser humano que llora, que ama, que ríe, soy como usted", añade el video que paralelamente tiene imágenes del Escuadrón en operaciones.



"Somos más que un grupo de policías dispuestos a darlo todo, somos una familia y eso es lo que verdaderamente nos hace fuertes. Esmad, mantener el orden es nuestro deber", dice otro video.

El Esmad se encarga de atender y controlar disturbios, multitudes y bloqueos que se presenten en zona urbana o rural.



Frente al paro de este jueves Boyacá ha sido el único departamento que hizo el compromiso de no tener presencia de agentes del Esmad durante la movilización.



Este compromiso se mantendrá si las movilizaciones no presentan ninguna situación de violencia o de actos de vandalismo, y pretende evitar enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública.



