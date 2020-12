Campesino suplica para que le compren en Navidad y ayudar a sus hijos

Las redes sociales en Colombia están conmocionadas con el video de Edison Mosquera, un campesino de 34 años del Chocó que vende plátanos y limones en la calle para lograr conseguir recursos y brindarle una feliz Navidad a sus dos hijos.



En el video que se hizo viral en redes sociales hace unos días se puede ver a Edison vendiendo sus plátanos. "Lleve el plátano pequeño de metro y medio. El plátano maduro con todo el derecho de coger el verde, el maduro y el pintón. Lleve el plátano sin qui... sin químicos", grita Edison.



Sin embargo, su divertido voceo se va tornando triste y termina diciendo: "Señores habitantes del barrio Niño Jesús, recuerde que comprándome a mí ayuda a que mis hijos pasen una Navidad más feliz. Ayúdenme, que solo no puedo", termina diciendo Edinson con voz quebrada.



Que difícil le toca al Colombiano trabajador.. pic.twitter.com/0QR0Hvt31W — La Verdad Colombia (@ElDaniGillet) December 23, 2020

El desgarrador mensaje de este campesino que vive en el barrio Palenque, en Quibdó, despertó la solidaridad y buen corazón de los colombianos, quienes lograron encontrarlo y le hicieron llegar regalos para él y sus hijos.



"He recibido bastante ayuda. Gracias al pueblo colombiano y a la gente que me ayudó me pude comprar un celularcito... y uno para mis hijos", relató Edison, con voz quebrada de la emoción, a EL TIEMPO.



Además, manifestó que él lo único que quería era una Navidad feliz para sus hijos y que gracias a la solidaridad del pueblo colombiano, lo logró.



"Mis hijos están demasiado contentos", dijo Edison, quien además se encarga del hijo de un hermano que murió en un accidente de tránsito.

Tras recibir la ayuda, este campesino colombiano grabó un nuevo video para el país, en el cual les agradeció a todos los colombianos que le ayudaron a él y a sus hijos. Además, envió un mensaje de apoyo a todos los campesinos de Colombia.



"Lleve limón bueno, bonito y barato; el limón que tiene más agua que el majestuoso río Atrato. Señores , si ven algún amigo vendedor ambulante como yo, ayúdenlos también que solos no pueden. Feliz Navidad a todos los colombianos y un próspero año nuevo", le grita Edison a Colombia.

NACIÓN