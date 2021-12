Un video donde se observa a un conductor de tractomula que llama la atención de decenas de perros sin hogar en la vía La Línea, entre Cajamarca y Calarcá, ha enternecido a cientos de personas en redes sociales. Se trata del conductor Daniel Pinilla, quien enciende la bocina de su vehículo y los animalitos salen a su paso en medio de la neblina, que es común en este sector del alto de la montaña, para recibir comida.

El conductor para su camión y comenta que "ya saben, ya conocen el carro. Calmados, llegó toda la tracanada de perritos".



Al menos 13 perros se ubican a su alrededor para recibir los alimentos que el conductor les lleva. Pinilla abre una bolsa con comida y la reparte entre los animalitos que pertenecen a un pequeño caserío que se asentó a un lado de la vía, a unos 500 metros antes del Alto de La Línea.

Desde hace dos años, un conductor de camión en la vía La Línea alimenta a 13 perritos, mientras desciende por esta carretera. Los animalitos identifican el sonido de la bocina del vehículo y salen a recibir los alimentos que Daniel Pinilla recoge por el camino. pic.twitter.com/KMekzBH7JV — Laura Sepúlveda (@lausephincapie) December 13, 2021

"Tan chévere que es ver un animal así comiendo. Son más agradecidos los perritos", enfatizó el conductor en el video que subió a su estado de WhatsApp y luego fue replicado por un grupo de conductores del país.



Luego se despide de las mascotas y regresa a su vehículo para continuar con su viaje.



El conductor le dijo a EL TIEMPO que lleva 4 años conduciendo estos vehículos y desde hace 2 les lleva comida a estos perritos.



Los conoció una noche que se quedó a dormir en su vehículo a un lado de la vía. Tan pronto sacó su comida, aparecieron los animales en busca de un poco de alimento. "Uno de los perritos se paró en el estribo y me ladraba y me ladraba, le di un bocadito y desde ahí empecé a llevarles comidita cada que paso".



Pinilla pasa unas dos veces a la semana en su recorrido Bogotá - Buenaventura - Bogotá, pero tras el cambio de sentido de la vía, a los animales solo los encuentra en su descenso hacia Calarcá, Quindío.

Los perritos se ponen al pie del camión de Daniel para que les de comida. Foto: Captura de video: Daniel Pinilla

"Cuando subo ya no paso por ahí, así que me toca solo bajando. Lo que recojo en el trayecto del viaje se los llevo o paro en Cajamarca y compro panes, salchichón, carne, y les completo con sobras de mi almuerzo. Son como 13 perritos porque hace poco una perrita tuvo 8 cachorritos, antes no había tantos, se han multiplicado", relató el conductor de 24 años.



Según contó Pinilla, hasta hace un tiempo le daba 2 o 3 mil pesos a un señor de la zona para que les diera comida a los perritos, pero no lo volvió a ver.



Su vídeo ha sido compartido por decenas de personas para resaltar la labor de este joven conductor.



"Me pidieron el video porque les pareció que es una obra muy bonita y para que otras personas también lo hagan, así se empezó a difundir y la gente me ha felicitado mucho. Hoy vino un señor y me regaló un bulto de concentrado para que les lleve. Me gustaría que alguna fundación los ayudara. Mi familia tiene una fundación en Fusagasugá, pero cómo me los llevo, porque me tocaría llevármelo para Buenaventura y luego de regreso a Bogotá, y me da miedo", comentó Pinilla.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA