Pescadores de la comunidad de Punta Bonita, en el río Cajambre, registraron el momento en que hallaron un tiburón ballena en una de sus redes de pesca durante una faena realizada este domingo.

Varios de los pescadores que se encontraban en la embarcación pertenecen a grupos ambientalistas de esta zona del Pacífico, por lo que tomaron la decisión de liberarlo con el objetivo de no generarle mayor estrés.



"La verdad, nos alegra ver este tipo de acciones en los pescadores. Ha sido mucho tiempo de trabajo junto a ellos y continuamente nos demuestran que hay nuevas formas de proceder, en cuanto a la biodiversidad. Con ellos tenemos trabajos de educación ambiental que los han llevado a liberar todos los animales que caen de manera incidental en sus redes artesanas, principalmente, las tortugas marinas", afirmó Edwar Leonardo Sevilla, biólogo marino de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).



Tiburón ballena fue devuelto al mar en Buenaventura 🐟



Según información de la CVC, el tiburón ballena es el pez más grande, ya que puede llegar a medir hasta 12 metros. Es una especie que se encuentra en la lista de animales vulnerables o amenazados por pesca indiscriminada.

El pez no representa un peligro para los humanos, pues no puede morder ni masticar y se alimenta por filtración.



"Nosotros hemos aprendido a cuidar el medio ambiente y a diferenciar las especies que no podemos capturar. Algunos tenemos más de 12 años trabajando y aprendiendo sobre los manglares y la vida marina", manifestó Líder Rentería, capitán de la faena.

