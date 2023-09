En video de cámaras de seguridad quedó captado el momento en el que se presenta un fuerte accidente de tránsito en el municipio de Sibaté. Según el informe de 'CityTv', el policía que iba conduciendo una de las motos realizó un giro prohibido.



"Yo en el momento quedo inconsciente en el piso, estaba una muchacha que me conocía y no pude hablar con él [el Policía]", dijo Diego Moreno, víctima del accidente.



En su testimonio, este joven asegura que el Policía levantó las motocicletas de la escena, "no sé si era para que no llegara tránsito a verificar", dijo a CityTv.



Moreno tuvo que ser atendido en una clínica cercana y le dieron cinco días de incapacidad por las heridas que presentaba: "Se me inflamó el tendón, tengo raspaduras en todo el pie, se me abrió la parte del pie, pero no me cogieron puntos".



El denunciante dice que el procedimiento no fue el adecuado y que el uniformado le sugirió llamar a la inspección de Policía del lugar, "al principio me dijo que me iba a arreglar los daños de la motocicleta, pero después me dijo que no me iba a responder".



Moreno asegura que los daños superan los cinco millones de pesos y hace un llamado a las autoridades para aplicar las sanciones reglamentarias en este caso.



Las motocicletas son el vehículo más vendido, según el Runt

Las motocicletas siguen siendo el vehículo más vendido enBogotá pues según cifras del Runt, en los primeros seis meses del año se registró la compra de 341.791 motos nuevas cifra que es siete veces superior a la cantidad de carros nuevos comprados en ese mismo período, 77,227.



"En el primer semestre se matricularon 341.791 motos; a pesar de la reducción, siguen siendo el vehículo que más compran los colombianos, representando el 77% del total de matrículas”, dice el informe del Runt.

