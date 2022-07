Un nuevo video dejó en evidencia el poder de las disidencias de las Farc que delinquen en el Catatumbo y la frontera con Venezuela. Este jueves, un grupo de subversivos con armas de largo alcance patrullaron las calles de Tibú y llegaron hasta el edificio de la alcaldía para grabar un mensaje.



Patrullajes en las calles, requisas en comercios, instalación de explosivos, un soldado muerto y la incursión en el edificio de la alcaldía hacen parte de la escalada de violencia perpetrada por los disidentes desde hace 16 días. El grupo armado insiste en desafiar al Estado.



El hecho más reciente ocurrió a plena luz del día y mientras eran observados por los transeúntes y comerciantes del sector, los subversivos descendieron de varias camionetas de alta gama y custodiaron durante varios minutos la entrada de la alcaldía de esta población.



El grupo armado permaneció en el lugar y grabó un video señalando que brindarán "seguridad a todos los tibuyanos". Luego realizaron requisas en establecimientos comerciales y solicitaron documentos a los habitantes.



"Esto siempre ha pasado aquí en el pueblo, pero ahora lo están haciendo más seguido. Ellos patrullan e imponen la ley, se hace lo que ellos dicen. Los negocios cierran a cierta hora para no tener represalias de la guerrilla", narró un habitante.



Esto sucedió a solo seis calles de la estación de Policía y a escasos minutos de una base militar del Ejército; donde el pasado 30 de junio falleció el soldado David Ramírez Jiménez, producto de un ataque con explosivos que fueron arrojados por las disidencias.



Este grupo armado frecuenta las calles de Tibú y realiza patrullajes ilegales de día o de noche. El 2 de julio, por ejemplo, entraron a un billar a pedir documentos y luego salieron a recorrer el municipio, sin importar que caía un aguacero torrencial.

Velorio de alias Zaza, de las disidencias de las Farc, en plena vía de Tibú, Norte de Santander. Foto: Captura de video: @Marovaan

El alcalde de Tibú, Nelson Leal, indicó que las camionetas en las que se desplazan los disidentes habían sido hurtadas meses atrás a la Unidad Nacional de Protección (UNP).



"Estos grupos al margen de la ley se pasean por todo el pueblo, por todo Norte de Santander y nadie les dice nada (…) He pedido a gritos herramientas para poder gobernar, pero si el Estado no me da herramientas no puedo garantizar a la población la seguridad necesaria", afirmó el funcionario.



Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, criticó al Gobierno Nacional y advirtió que la violencia no solo sacude el Catatumbo. Al parecer se estaría presentando un reagrupamiento del Clan del Golfo en zona rural de Cúcuta.



"Los habitantes de Tibú y los que trabajamos allí sabemos quién ejerce la autoridad, y no es precisamente la fuerza pública. Esto no se soluciona con videos para calmar el escándalo de la incapacidad gubernamental", dijo Cañizares.



Por su parte, la Defensoría del Pueblo advirtió que la presencia de un grupo de combate urbano de las disidencias pone en riesgo a la población civil.



"Rechazamos que hombres armados transiten con prendas camufladas y armas en las calles del municipio de Tibú, poniendo en riesgo a la población civil que vive en medio de la zozobra por acciones de estos grupos ilegales. (…) Pedimos respeto por la población civil", señaló la entidad.

¿Qué dicen las autoridades?

La Fuerza Pública en cabeza del ministro de Defensa, Diego Molano, y el comandante del Ejército; han condenado la presencia de las disidencias en las calles de esta población nortesantandereana. Molano calificó el hecho como "inaceptable".



Sin embargo, otro es el panorama en Tibú, municipio que ha sentido con mayor rigor los embates del conflicto armado. Las autoridades han realizado consejos de seguridad que no han impedido el accionar violento de los grupos armados.



A pesar de que el comandante de la Segunda División del Ejército se ha desplazado hasta la zona y ha salido él mismo a las calles para garantizar el control del territorio, los subversivos insisten en desafiar su poder y realizan nuevas acciones para deslegitimar a la Fuerza Pública.



Las disidencias de las Farc ingresan a los comercios y hacen requisas a los civiles y les piden los documentos. Foto: Captura de video

"Se dispuso reforzamiento de tropas con el propósito de impedir que nuevamente los bandidos del Gaor 33 suplanten la autoridad de la Policía Nacional al salir acá frente a la alcaldía", precisó el mayor general, Omar Sepúlveda.



Líderes sociales, congresistas de Norte de Santander y habitantes de esta región, temen un posible enfrentamiento armado entre los subversivos y la Fuerza Pública. Tal y como ocurrió el pasado 11 de junio, cuando un policía y dos guerrilleros fallecieron tras un intercambio de disparos en pleno centro de Tibú.



"Ellos van a seguir saliendo a patrullar, a veces lo hacen solo uno o dos, pero a veces salen en varias camionetas. El peligro es que se encuentren y empiecen un combate en el parque, cerca de una escuela o en cualquier vía. No es justo que usen a la población como escudo", dijo una líder.



En dos semanas el Ejército ha desactivado al menos seis artefactos explosivos, incluida una granada que iba a ser activada de manera remota en el casco urbano de Tibú. Los explosivos fueron desactivados por los uniformados.

CÚCUTA