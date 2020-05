Desgarrador relato de vendedora chocoana en quiebra por la cuarentena

Miles de usuarios en redes sociales están consternados tras ver el video en el que una mujer del Chocó, vendedora de pescados, grita y sufre por la crisis económica de la cuarentena que ha acabado con su negocio.



En Twitter la identifican como Indira y ella reclama que las ayudas del Estado no han llegado por su zona, que sus pescados se están pudriendo y los tiene que botar a la basura. Al tiempo que los cobradiarios la acosan y hasta han golpeado a algunos vendedores por no pagar las cuotas.

"Estoy harta. Desde que empezó la cuarentena no he podido vender nada, me toca botar toda la comida. ¿Quién lo ayuda a uno?¿Quién le resuelve los problemas a uno? La gente viene aquí a cobrarle a uno, quieren pegarnos y ¿de dónde saca uno plata para pagar?", exclama la vendedora.

La voz del desespero de vendedoras estacionarias de Quibdó. Una perspectiva distinta de los efectos de la cuarentena en ciudades con tantas necesidades. pic.twitter.com/CO298246DQ — Jose Camilo Cordoba (@josecamilocc) May 6, 2020

La mujer le pide ayuda a la Gobernación del Chocó y la Alcaldía de Quibdó, porque no los dejan abrir y vender, están quebrando y reciben amenazas de las personas a quienes les deben plata.



"¿Por qué nos castigan de esa manera? Ayer no tuve ni una sola venta y tengo que botar toda la comida. A las 4 de la tarde tenemos que cerrar y si uno no cierra nos ponen comparendos, ¿por qué hacen eso?", declara la mujer.



(Le puede interesar: Sepelio masivo en Magdalena para despedir a fallecido en disturbios)



Según la vendedora las ayudas no han llegado a ese lugar del país. "Acá no le da nada a nadie, no llega nada. Lo único que os dan es cuchillo. Nos tienen como prisioneros y nos mandan a la Policía para que nos vengan a atropellar", sentencia Indira.



Junto con la vendedora, otras personas del mercado claman lo mismo y piden un mejor trato, debido a que son mujeres adultas y madres que no merecen morir de hambre así.

NACIÓN