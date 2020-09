Bochornosa pelea entre agentes de Tránsito y un motociclista en Neiva

Una cámara de seguridad captó los instantes cuando agentes de la Secretaría de Movilidad de Neiva, Huila, reducen a la fuerza al conductor de una motocicleta, lo que desencadenó un escándalo ante los reclamos de cientos de curiosos y transeúntes.



Los hechos sucedieron en la calle octava con carrera séptima, centro de la ciudad, cuando dos guardas le solicitaron al ciudadano -cuyo nombre no fue precisado- la licencia de conducción, Soat y demás documentos de propiedad del automotor.



Según versiones de los guardas y de testigos, el motociclista no allegó ningún documento, por lo que en ese momento intentó prenderle fuego a la moto con un encendedor mientras el parrillero no cesaba de decirle que la quemara.



Agentes de Tránsito pelearon con un ciudadano en plena calle de Neiva. La comunidad tachó el hecho como un nuevo caso de brutalidad policíaca, mientras que los uniformados señalaron que defendían a una compañera que el hombre agredió primero.

Más aquí: https://t.co/hnRC4Wgzzp pic.twitter.com/f2ZXHUQCgW — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) September 18, 2020

Atónitos, los curiosos y funcionarios se alejaron del lugar para evitar quemaduras, pero el conductor aprovechó la situación y se montó en la moto con la intención de huir, lo que fue impedido por los guardas.



Testigos afirmaron que, enfurecido, el conductor la emprendió con violencia contra una mujer que labora como agente de tránsito, "propinándole puños y patadas". Todo quedó grabado en una cámara de seguridad.



Tras lo sucedido, el conductor corrió varios metros para huir, pero los compañeros de la mujer reaccionaron hasta reducir a la fuerza al hombre que quedó tendido en el piso, siendo sujetado del cuello y las piernas por dos guardas.



Al mismo tiempo, curiosos y transeúntes gritaban "suéltelo, suéltelo". Finalmente, el conductor se levantó y procedió a ajustar su tapabocas.



El caso fue conocido por una patrulla de la Policía, la cual hizo presencia en el lugar para apaciguar los ánimos caldeados.



"El tipo les pegó primero y a los agentes no les quedó otra alternativa que emplear la fuerza para doblegarlo hasta que finalmente lo soltaron", dijo un testigo.



En el video también se escucha a un agente diciendo: "usted nos pegó patadas primero y eso es agresión a servidor público". Otro agente señaló que no le pegó, lo redujo porque se quería volar".



Los curiosos criticaron la acción de los guardas y afirmaron que "se trató de un abuso de autoridad que debe ser corregido para evitar problemas mayores".



El caso fue conocido por el secretario de Movilidad de Neiva, Elberto Garavito, quien anunció la apertura de una investigación disciplinaria para verificar la actuación de los funcionarios.

