Hay indignación en Norte de Santander tras conocerse la muerte de un perro que fue atropellado por el conductor de una camioneta adscrita al esquema de seguridad del representante a la Cámara, Wilmer Carrillo, en Toledo (Norte de Santander).



El hecho ocurrió el sábado 22 de enero y quedó registrado en dos cámaras de seguridad ubicadas en la calle principal que comunica a la salida del municipio.

En el video se ve a un perro que camina por un costado de la calle y al percatarse de la luz y la velocidad de los vehículos, intenta subir al andén. Tras el paso de las primeras tres camionetas, el animal regresa al centro de la vía para cruzar.



En ese instante, aparece un cuarto vehículo que iba en exceso de velocidad y relegado unos segundos de la caravana. El conductor no esquivó al animal y lo atropelló de manera frontal, causando su muerte inmediata. Aunque el perro intentó retroceder, el choque fue fulminante.

Quiero preguntarle públicamente al representante a la Cámara @Wcarrillo101, si su esquema de seguridad fue el responsable de la muerte de este perrito anoche en Toledo, Norte de Santander. Personas del pueblo aseguran que las camionetas son de su esquema. ¡Pudieron evitarlo! pic.twitter.com/GqGnA41mhM — Manolesco (@jhonjacome) January 23, 2022

A pesar del fuerte impacto, ni el conductor o cualquier otro ocupante de la camioneta regresaron para intentar socorrer al animal, que agonizaba en la mitad de la vía.



Los vecinos del sector reconocieron al perro que estaba tendido en el suelo y lo alzaron para entregarlo a su protectora, quien desconocía lo que había sucedido. El animal, conocido con el nombre de ‘Chaves’, fue sepultado en una vereda cercana.

El vehículo iba con exceso de velocidad

Los habitantes del municipio de Toledo quedaron sorprendidos tras conocer el video y ver el exceso de velocidad con el que se desplazaban las cuatro camionetas que conforman el esquema de seguridad del congresista del Partido de la U, Wilmer Carrillo.

“Es doloroso lo que le ocurrió y pudieron haber causado una tragedia. En esta calle se la pasan niños jugando, menos mal esa noche no estaban, porque la historia habría sido otra”, explicó un vecino.



También, se conoció que esa misma noche en la vía que comunica del municipio de Toledo a Chinácota, una de las camionetas que custodiaban al congresista Wilmer Carrillo se volcó. El siniestro fue reportado a la Unidad Nacional de Protección (UNP).



“Un vehículo invade nuestro carril, haciendo que pierda el control del mismo. En el momento, se realiza maniobra para no chocar de frente, se pierde el control y se da el volcamiento. El vehículo que ocasiona el accidente se da a la fuga”, señala el oficio enviado a la entidad.

El congresista responde

Este lunes, el político nortesantandereano Wilmer Carrillo hizo público un comunicado donde lamentó la muerte del animal y precisó que colaborará en la investigación adelantada por el Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía.

“Una de las camionetas de la caravana, conducida por Jesús Castellanos, atropelló sin la menor intención a un perrito que atravesaba la vía (…) y no supimos qué fue lo que sucedió hasta llegar a nuestro destino”, explicó Guerrero.



El congresista facilitó a la Fiscalía los datos del conductor inmiscuido en el accidente y dijo que lo ocurrido ha suscitado odio en su contra y acusaciones por parte de sus adversarios políticos.



“Lamento el hecho de no haber podido auxiliar al perrito oportunamente, pero nunca fui informado del hecho y por eso no nos detuvimos. Rechazo de manera contundente cualquier acto de violencia animal, pues me he caracterizado por ser amante de los animales, tanto así, que tengo perritos en adopción que son parte de la alegría de mi hogar”, agregó.



La Ley 1774 del 6 de enero de 2016, establece que en caso de que se cometan delitos contra la vida e integridad física y emocional de los animales “la pena será de prisión entre 12 a 36 meses e inhabilidad especial de 1 a 3 años para poder ejercer la profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multas de 5 a 60 smmlv”.

