Video: así cayó Harold Echeverry, capturado por feminicidio de Michel Dayana González

Harold Andrés Echeverry, sindicado del feminicidio de la menor Michel Dayana González, fue capturado en la tarde de este lunes, 11 de diciembre, en Villavicencio.



Según la información que manejan las autoridades, el sujeto, quien habría asesinado y desmembrado a la menor de 15 años el pasado 7 de diciembre, fue identificado en el barrio Ciudad Botía. El señalado, previamente, había viajado al departamento del Tolima, huyendo desde Cali.



Un ciudadano, que lo reconoció, llamó a la Policía y compartió un video que alertó sobre su presencia en la capital del Meta.



En estos momentos, sobre las 6:50 p.m., anunció la Policía, Echeverry es trasladado a Cali.



"He dispuesto que un avión de la Policía lo traslade de la ciudad de Villavicencio a la ciudad Cali, donde será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación", anunció el director de la Policía, el general William Salamanca.



La captura de Harold Echeverry, señalado del feminicidio de Michel Dayana González

Hárold Echeverry capturado en Villavicencio. Foto: Suministrada

El crimen ocurrió el pasado Día de Velitas, cuando la menor fue a comprar en un mercado de barrio San Judas.



"A su retorno a la residencia, al parecer, fue llevada a este taller engañada", afirmó el comandante de la Policía de Cali, general Daniel Gualdrón, quien detalló que cuando los policías llegaron vieron "trazos de sangre" en el establecimiento.



Los hallazgos de las autoridades determinaron que la adolescente fue desmembrada.



Durante la tarde de este lunes, Echeverry, quien se desempeñaba como vigilante del taller donde fueron encontrados los restos de la menor, fue capturado.



En un video compartido por la Policía, se ve el instante preciso en el que se oficializa la captura del hombre, de 32 años, quien ante el requerimiento de las autoridades confirma su nombre y número de identificación.



'Queremos salir a la calle sin el miedo de no regresar'

Velorio por Michel Dayana González en Cali. Foto: Santiago Saldarriaga El Tiempo

Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información para detener a Echeverry.



Entre tanto, Genaro González, padre de la menor, aseguró a la agencia EFE durante el sepelio: "Las últimas palabras que me dijo mi niña esa noche fueron: 'Papi, no me demoro' y no la volví a ver".



En medio de lágrimas, las compañeras de la víctima llegaron a acompañarla en su último adiós antes del mediodía, a una eucaristía, levantando carteles que decían: "queremos salir a la calle sin el miedo de no regresar".

*Con EFE