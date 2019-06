Video: ¡Indignante! Camaleón fue amarrado y obligado a fumar marihuana

En un video quedó registrado el momento en el que al parecer dos hombres amarraron a un camaleón con una cuerda en el cuello y le habrían introducido lo que sería un cigarrillo de marihuana, según lo aseguran los sujetos que grabaron las imágenes.

“La iguana con un bareto, ¿dónde? En Moterredondo City. Ya está toda trabadita, iguana suelte el bareto y ruédelo póngale patines”, dicen los dos sujetos en el video.



El hecho fue rechazado por el director de la Corporación Autonoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, Martín Camilo Carvajal, quien lo calificó como algo grave.

“Además de sacarla de su entorno, la privan de la libertad y la llevan para cometer este tipo de actos es muy delicado, muy grave. Está rayando del tipo penal, estos muchachos son unos desadaptados”, indicó Carvajal.

El director de la CDMB recordó además que estos animales no pueden ser domesticados: “Nos parece insólito, absurdo y hay que precisar que este tipo de animal no puede ser tenido como mascota, debe estar en su lugar de origen, en los bosques en las selvas”.



Aunque en el video los hombres afirman que se encuentran en Monterredondo, un barrio ubicado al occidente de Bucaramanga, las autoridades no confirman que se haya grabado en este sector.



EL TIEMPO pudo precisar que una cuadrilla de la Policía Ambiental se encuentra en el lugar efectuando una investigación para dar con el paradero del reptil y de los responsables de este hecho.



