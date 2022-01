Por causa de los accidentes de tránsito, millones de personas han perdido la vida de sus seres queridos. Sin embargo, algunos de estos fatales hechos son provocados por los conductores imprudentes.



Así fue el caso reportado y grabado en la vía La Ceja-La Unión, en el departamento de Antioquia. Según las imágenes, el conductor de una tractomula realizó maniobras que pusieron en peligro la vida de varias personas que transitaban por el mismo lugar.

El video fue compartido en redes sociales y, como era de esperarse, los internautas reaccionaron al acto de imprudencia.

¿Qué hizo el conductor?

El sujeto, quien manejaba el vehículo, intentó adelantar a un carro particular. Sin embargo, lo hizo de manera incorrecta y contra la normativa vial.



Según el Código Nacional de Tránsito, en el artículo 73 dice que: "No se debe adelantar a otros vehículos en intersecciones, en los tramos de la vía en donde exista línea separadora central continua o prohibición de adelantamiento, en curvas o pendientes o cuando la visibilidad sea desfavorable (...) En general, cuando la maniobra ofrezca peligro".



(Le puede interesar: Pese a accidentes en La Línea, Invías asegura disminución en siniestralidad).



En repetidas ocasiones, se observa cómo el hombre, por poco, provoca un accidente.

Uno de ellos fue cuando invadió el carril contrario. Por fortuna, el motociclista que venía pudo realizar una maniobra para no golpearse con la llanta trasera de la tractomula.



Además de cometer las infracciones, el conductor de la mula, unos kilómetros más adelante, descendió del vehículo y golpeó a quien intentaba adelantar.



El acto de irresponsabilidad es materia de investigación, pues el video se considera una evidencia absoluta para que el conductor sea sancionado.

Es lo que les dije. Los muleros de antes eran señores con familia, solidarios, amables, buenas personas.

Ahora son matones con pase C3 que se creen dueños de las vías, y con derecho a pasar por encima de los demás.pic.twitter.com/4fNNqDPBAW — dona_pily (@Dona_Pily2) January 16, 2022

Los accidentes de tránsito incrementan la tasa de mortalidad

Facebook Twitter Linkedin

Los accidentes de tránsito son provocados por los mismos conductores. Foto: iStock

El país se intenta reponer después de la tragedia ocurrida durante los primeros días de enero del 2022, cuando una tractomula chocó en el túnel Los Venados ubicado en la vía La Línea.



(Siga leyendo: Falla en los frenos, la principal hipótesis por tragedia en La Línea).



Este terrible hecho se sumó a los millones de accidentes que ocurren en las vías del país.



Las imprudencias, las infracciones y el mal manejo en las carreteras son los causantes de que ocurran sucesos que terminan en el fallecimiento de decenas de personas.



De hecho, se estima que el índice de mortalidad es bastante alto. Según el Ministerio de Salud, en el 2021 murieron 6.500 personas por causa de accidentes de tránsito.



Además, de acuerdo con estimaciones de ‘Portafolio’ y datos de la Dirección de Tránsito y Transporte (Ditra), en el mes de diciembre se registraron 1.439 siniestros con una cantidad de 409 víctimas.

Más noticias

Diego Escobar, el mexicano que murió en trágico choque en Tolima

Video: en Valdivia, decenas de personas asaltan un camión accidentado

La hipótesis detrás de accidente que dejó 8 muertos en un túnel de La Línea

Así fue el complejo rescate de señor que cayó a un precipicio de 50 metros

Empezaron a aplicar las nuevas tarifas de los peajes en la vía al Llano

Tendencias EL TIEMPO