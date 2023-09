El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datt) de Cartagena realiza operativos de control en los que se verifica que los conductores utilicen los vehículos para lo que estipula su licencia de tránsito y que porten la documentación requerida para transitar.



En un video compartido en redes sociales, se pudo ver que mientras los agentes de tránsito verificaban los documentos de un conductor, el hombre al volante tuvo una inesperada reacción.



Primero, dio reversa a su carro, mientras que los cuatro agentes le hacían señales.



Luego, se detiene por un momento y acelera, llevándose por delante a tres de los agentes; uno de ellos queda sobre el capó del carro mientras el conductor, al parecer, escapaba de la escena.



Según los detalles que registró el diario cartagenero El Universal, el conductor del vehículo particular se negó a que le inmovilizaran su medio de transporte, al parecer porque en este se prestaba un servicio de transporte informal en el Centro histórico de la ciudad, sin tener la licencia para esa labor.

Ante los hechos, el carro fue inmovilizado por 5 días y las autoridades de tránsito le impusieron 3 comparendos: por transporte informal (30 salarios diarios legales vigentes), maniobra peligrosa (30 salarios diarios legales vigentes) y el tercero por no acatar las órdenes de la autoridad (15 salarios diarios legales vigentes).



Por otra parte, los agentes involucrados salieron ilesos.



Por su parte, el Datt rechazó este tipo de comportamientos, que no solo afectan la gestión de la entidad, sino que ponen en riesgo la vida de los agentes.

Multas a vehículos particulares que llevan pasajeros

La Datt también recordó a los ciudadanos que las autoridades de tránsito pueden poner una infracción a los vehículos particulares cuando prestan un servicio diferente al que tienen en su licencia de tránsito.



“La ley 769 o Código Nacional de Tránsito y Transporte establece que conducir un vehículo que sin la debida autorización se destina a un servicio diferente para el cual tiene su licencia de tránsito, puede ser inmovilizado y su conductor sancionado con un comparendo de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes”, señalaron en un video.



También, explicaron que el vehículo será inmovilizado durante cinco días, si es la primera vez que incurre en la falta; por segunda vez, 20 días; y por tercera vez, 40 días.

