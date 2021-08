Buscan ‘carro fantasma’ que atropelló a jóvenes en Tunja

El pasado domingo 22 de agosto, un automóvil atropelló a dos jóvenes en la Avenida Norte de la ciudad de Tunja.



El carro huyó del lugar y los dejó con graves heridas. Las familias piden una pronta acción para capturar al responsable.



Los hechos

Nelson González, de 28 años, estaba departiendo con unos amigos en la madrugada del domingo 22 de agosto. Para regresar a casa tenía que cruzar la Avenida Norte. Lo hizo en compañía de su amigo Leonardo Sierra.



En ese momento un vehículo pasó a alta velocidad y los atropelló.



Nelson se llevó la peor parte: se golpeó con un poste del separador.



Los bomberos llegaron al lugar y lo trasladaron al Hospital San Rafael, de Tunja. Allí se supo que presentaba un trauma craneoencefálico severo.

🚨#MientrasDormías | Tripulaciones de las 🚒M2 y 🚑M14 atendieron accidente de tránsito 💥 en📍sector concesionarios, al norte de #Tunja.



👉🏻 Al parecer, un vehículo arrolló a dos peatones. Tripulación de la 🚑M14 trasladó paciente que presentaba trauma cráneoencefálico severo. pic.twitter.com/2bCL2rm79E — BomberosTunja (@bomberostunja) August 22, 2021

“Está en UCI, esperando a ver cómo evoluciona. Está muy delicado”, dijo a EL TIEMPO su hermana Erika González.



Le hicieron una operación en la cabeza. Tras el procedimiento deben esperar 72 horas para despertarlo y determinar las secuelas que le dejó el sangrado en el cerebro.



“La explicación que nos dieron es que le quitaron dos pedacitos del cráneo para que se desinflamara el cerebro y le colocaron mangueras para el drenaje de la sangre. Está conectado a máquinas de UCI”, señaló Erika.



“El Hospital nos llama a cada rato para pedir el reporte de la Policía o el levantamiento de mi hijo. Han pasado tres días y no lo han dado. Nadie nos lo quiere entregar, ninguna autoridad”, sostuvo Javier González, padre de Nelson.



“Estuve en la Secretaría de Tránsito. Me tocó pararme en la mitad del Tránsito y empezar a gritar que me colaboraran con el reporte del accidente que tuvo mi hermano (...) pero me dicen que no hay reporte”, denunció Erika.

Leonardo Sierra, por su parte, tuvo fisuras en su pierna y heridas en varias partes del cuerpo. Tiene incapacidad por 15 días y está en ‘shock’, por lo que no ha hablado en detalle sobre lo ocurrido.



“Cómo es posible que les digan a los familiares de Nelson que no hubo ningún herido ese día, que eso de pronto es que estaba el muchacho tomado”, indicó Mónica Moreno, madre de Leonardo.

Los familiares de los jóvenes requieren la autorización de las autoridades para tener acceso a más cámaras de seguridad. El video que poseen no les permite identificar la placa del vehículo que escapó.

¿Qué dicen las autoridades?

EL TIEMPO se comunicó con la Policía Metropolitana de Tunja. La institución manifestó que el caso le correspondía a las autoridades de tránsito de la ciudad.



Este medio intentó contactar a la Secretaría de Tránsito, sin embargo, no fue posible obtener respuesta al respecto.

SEBASTIÁN GARCÍA C.

