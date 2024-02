Video: banda criminal en Cúcuta lanza dura advertencia contra funcionarios del Inpec

Tras el asesinato del dragoniante del Inpec, Carlos Andrés Sandoval, de 40 años , en la noche de este miércoles 31 de enero, una banda criminal que se hace llamar 'Carro Rojo' lanzó duras amenazas en contra de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Cúcuta.



En un video compartido por redes sociales, esta organización advierte que tomarán acciones contra cualquier recluso o dragoniante que no siga sus indicaciones.



(Además: 'No me van a intimidar': alcalde de Cúcuta denuncia amenazas de bandas criminales)

En las imágenes se ve a seis personas encapuchadas y fuertemente armadas con rifles, subametralladoras y pistolas. Uno de los hombres lee un comunicado.

"Fecha 31 del mes 1 del año 2024. Este es el Carro Rojo, no juega; que les quede claro que el dragoniante que no se preste para nosotros ahí le dejamos este precedente. Estamos con ustedes mi viejo 'Fijo' y mi viejo 'Mecha', el que se meta con ustedes allá (en los centros carcelarios), preso o guardianes, acá estamos con ustedes", dice uno de los sujetos en el video difundido por redes sociales.



(También: Atroz crimen en Cúcuta: grabaron mientras asesinaban a cuchillo a un habitante de calle)



"El Carro Rojo ahí les dejamos un saludo para los que no nos crean. Es el Carro Rojo presente en todo Norte de Santander", concluye.

Ante estos hechos contra funcionarios del Inpec se suman también las amenazas contra el alcalde Jorge Acevedo y a la coronel Sandra Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.



Las autoridades judiciales ya están al tanto de estos recientes actos de violencia y están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para intentar identificar plenamente a las personas que están detrás de estas amenazas y asesinatos.

Carlos Andrés Sandoval, el dragoniante asesinado

En la noche del 31 de enero, en un ataque sicarial, fue asesinado el funcionario del Inpec, Carlos Andrés Sandoval, de 40 años. Según la información de la Policía, hombres le dispararon cuando estaba con sus familiares.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Andrés Sandoval, de 40 años. Foto: Redes sociales

(Conozca más: Asesinan a dragoneante del Inpec cuando departía con su familia en Cúcuta: esto se sabe)



“El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) lamenta el asesinato del funcionario de Cuerpo de Custodia y Vigilancia Carlos Andrés Sandoval Ortiz en las últimas horas en la ciudad de Cúcuta, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades”, dijo el Inpec a través de un comunicado de prensa.



"Rechazamos los hechos de violencia que se han venido presentando de manera sistemática, y ya estamos trabajando de manera articulada con los entes investigativos con el fin de esclarecer los hechos", agregan en el comunicado.

Un hecho lamentable que rechazamos y condenamos, el asesinato de nuestro funcionario Carlos Andrés Sandoval Ortiz en la ciudad de Cúcuta. Acompañamos a su familia en este difícil momento. Hoy el @INPEC_Colombia está de luto. pic.twitter.com/nDXBbCwxUN — Director General INPEC (@DInpec) February 1, 2024

"Allí se encontraban departiendo varios familiares, incluyendo la víctima, un funcionario del Inpec. Esta persona alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, pero por las lesiones murió", sostuvo el teniente coronel Diego Díaz, para medios locales.



(Lea: Asesinaron a reconocido habitante de calle con síndrome de Down en Turbo)



Los llegados de Sandoval le aseguraron a la Policía que no había recibido amenazas; por tanto, autoridades asumieron la investigación para determinar los móviles del crimen.

Santiago Venera

Redacción NACIÓN

EL TIEMPO