Video: asaltantes siembran el terror en Centro Histórico de Cartagena

Una banda de asaltantes siembra el terror en mujeres extranjeras en el barrio San Diego, en pleno Centro Histórico, de Cartagena de Indias.



Desde el 15 de diciembre a hoy, los comerciantes (hoteleros, bares y restaurantes) fueron testigos de al menos 12 asaltos a jóvenes turistas.

La mayoría de hechos delictivos quedaron registrados en cámaras de seguridad del sector, pero la banda sigue libre.



“Los delincuentes aguardan escondidos en los portones de las casonas o vienen siguiendo a las víctimas desde el Parque Fernández de Madrid, o desde la Plaza de San Diego, para hurtarles los bolsos”, señala el propietario de un restaurante en el barrio San Diego.

Banda de atracadores siembra el miedo en las madrugadas en el barrio San Diego, Centro Histórico, de #Cartagena. Asaltan a turistas, mujeres, y han herido a varias viajeras. @ELTIEMPO @ColombiaET @PoliciaColombia @AlcaldiaCTG pic.twitter.com/skTzgnUBtJ — John (@PilotodeCometas) January 30, 2020

Una joven de nacionalidad brasileña, que había arribado a la ciudad el pasado 22 de enero, con reservación para 5 noches en el Hotel Casa Gloria, de la Calle San Pedro Mártir, fue víctima de un atracó a 4 metros de alcanzar la puerta del hotel.



El delincuente, que la venía siguiendo, le arrebató su cartera. La joven, temerosa, se marchó de la ciudad y del país la noche siguiente, dice la gerente del hotel.

Después de ser asaltada en el barrio San Diego de #Cartagena, a pocos metros de su hotel, esta turista brasileña se marchó de la ciudad y del país. @ELTIEMPO @ColombiaET @PoliciaColombia @AlcaldiaCTG @FiscaliaCol pic.twitter.com/3V2JKY6Tep — John (@PilotodeCometas) January 30, 2020

“El problema que tenemos es que las víctimas se marchan del país sin denunciar, entonces queda un vacío para ir ante la justicia, ya hemos solicitado el apoyo de las autoridades pero en el barrio San Diego estamos desesperados con la inseguridad”, asegura la propietaria de un restaurante ubicado en la Plaza de San Diego.



En las imágenes, obtenidas en exclusiva por EL TIEMPO, siempre aparecen los mismos dos asaltantes, pero en el barrio aseguran que se trata de una banda.



El caso más dramático se presentó a finales del mes de diciembre cuando dos viajeras, que disfrutaban sus vacaciones en el Corralito de Piedra fueron asaltadas.



Una cámara de seguridad de la calle de Tumbamuertos, diagonal a la Plaza de San Diego, registra cuando las valientes turistas se abalanzan sobre el delincuente que segundos antes les había arrebatado sus pertenencias; incluso las mujeres lo tumban y una se le abalanza, pero el hombre les gana en fuerza y por unos segundos la confrontación se sale de encuadre.



Segundos después aparece solo el delincuente que escapa.



Una de las jóvenes, según los hoteleros de San Diego, sufrió una cortada en el rostro.

El delincuente queda plenamente identificado en las imágenes: se trata de un hombre de estatura media y tez morena, que luce camisa blanca de manga corta.



No obstante, los vecinos de San Diego aseguran que se trata de una banda.



“Un hombre de estatura media, que no es el mismo de los videos, ha abordó en la calle a una extranjera que había sido asaltada pidiendo recompensa por devolverle sus pertenencias”, dice un sandiegano.



Pero los vecinos del barrio van más allá y aseguran que uno de los atracos fue denunciado a la Policía, y cuando los uniformados aparecieron con las pertenecías de la víctima, llegaron pidiendo recompensa y la comunidad nunca supo si el ladrón fue capturado o no. Los dos uniformados quedaron también registrados en cámaras de seguridad al momento de entregar los bienes recuperados y pedir el dinero.

Un ladrón se roba una bicicleta por el tejado de una vieja casa, en la calle San Pedro Mártir, en el Centro Histórico de Cartagena de Indias @PoliciaColombia @AlcaldiaCTG @ELTIEMPO @ColombiaET pic.twitter.com/LFTC8Se8XQ — John (@PilotodeCometas) January 30, 2020

Todos asaltos son ejecutados en las mismas 5 cuadras a la redonda del viejo barrio de artesanos, donde hoy hay una copiosa oferta de restaurantes, bares y hoteles, y donde se vive una agitada vida nocturna.



Los sistemas de seguridad de la Calle San Pedro Mártir también registran la tenacidad con la que un ladrón se roba una bicicleta por un tejado.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas