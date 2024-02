Video: emotivo homenaje en el que despidieron a guardia del Inpec asesinado en Cúcuta

El pais se ha estremecido por los recientes hechos de violencia en contra de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).



A la fecha ya van dos dragoneantes que han sido asesinados en el territorio nacional; se trata de Carlos Andrés Sandoval, asesinado en la noche del 31 de enero, y Jesús Cárdenas Barrera, asesinado en la mañana de este sábado 10 de febrero en Cartagena.



Estos hechos llevaron a que el ministro de Justicia, Nestor Osuna, le solicitara al director del Inpec “declarar la emergencia carcelaria” en el país.

Sobre el asesinato del dragoneante Carlos Andrés Sandoval, cuyos hechos siguen siendo materia de investigación por parte de las autoridades, el Inpec realizó un emotivo homenaje en el que amigos, compañeros y familiares le dieron el último adiós.



En la ceremonia, cargada de emoción, lágrimas y recuerdos alrededor de Carlos Sandoval, su pequeño hijo, con lágrimas en los ojos, despidió a su padre en una ceremonia en la que se recordó los momentos de valentía y compromiso del dragoneante cuya vida fue arrebatada por sicarios en la noche del 31 de enero, mientras departía con familiares.



El más reciente crimen se registró este sábado Foto: Archivo EL TIEMPO

Acompañado de una mujer, el menor de edad está visiblemente afectado durante el acto de conmemoración y despedida de Sandoval. El pequeño recibió muestras de cariño por parte de los presentes.



Asimismo, los funcionarios del Inpec destacaron que fue un ejemplo de solidaridad y compañerismo incluso en los momentos más difíciles de su labor.



En el video compartido por redes sociales se ve el momento en que se le rinden honores a la caravana fúnebre de Sandoval, la cual fue acompañada con globos blancos y un arreglo floral.



También, guardias del Inpec le hicieron una calle de honor a la camioneta durante su salida del centro carcelario.

Carlos Andrés Sandoval, de 40 años, fue asesinado en la noche del 31 de enero. Foto: Redes sociales

Preocupante panorama

Frente a estos hechos de violencia, la Defensoría del Pueblo mostró su preocupación por la seguridad de los funcionarios del sistema penitenciario de Colombia.



De acuerdo con el jefe de la entidad, Carlos Camargo, este crimen se suma a los 63 funcionarios del Inpec que han sido asesinados en los últimos siete años en Colombia, según datos del Ministerio de Justicia hasta agosto pasado.



“Esta situación da cuenta de la vulnerabilidad permanente a la que están expuestos quienes integran el sistema penitenciario y carcelario en el país, lo que, en consecuencia, debe ser motivo de peso para que sean puestas en marcha medidas efectivas y urgentes que propendan por la protección de los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y en general de todos los trabajadores estatales del Inpec”, dijo Camargo.

Por su parte, el ministro de Justicia, Nestor Osuna, ha anunciado medidas para garantizar la protección de todos los funcionarios del Inpec.



“Esto no lo vamos a permitir de ninguna manera. He hablado con el general Salamanca (director de la Policía) y se ha dispuesto un refuerzo policial inmediato alrededor de todas las cárceles del país y he solicitado a las Fuerzas Militares su apoyo y he hablado con el ministro de Defensa (Iván Velásquez) y se dispondrá el apoyo militar para proteger la vida, libertad y honra de los guardianes del Inpec”, dijo Osuna a través de un video.

