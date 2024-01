'La Tortura’: canción vallenata se burla de los altos precios de la luz en el Caribe

Con caja, guacharaca y acordeón, artistas de la música vallenata expresaron su inconformidad frente a los altos precios del servicio de energía eléctrica en Valledupar por parte de la empresa Afinia.



El reclamo es hilvanado a través de pintorescos versos, entonados por Julio Oñate Martínez, célebre compositor e investigador de la música vallenata. En su canto describe la situación que afecta a miles de usuarios de esta zona del Caribe colombiano.

“No puedo tomarme un trago, esto pa’ mi es una cruz, si todo lo que me gano, es para pagar la luz. Afinia me tiene loco, Afinia me va a matar, yo vivo apagando foco y la cuenta sube más. Cuando llega la factura, eso sí es cosa terrible, Afinia es una tortura, que es peor que Electricaribe”, dice la letra de la canción.

La canción se llama ‘La Tortura’, cuyos versos jocosos fueron grabados este fin de semana durante una parranda familiar en el conjunto residencial Citaringa de Valledupar. Según Julio Oñate Martínez, esta facturación tiene a la gente desesperada porque quien no está “llorando, está chillando y ladrando”.



El compositor explicó que su intención es hacer una denuncia social con humor, pero también con respeto, y que espera que las autoridades competentes tomen medidas pertinentes para solucionar el problema.

Son versos que afloraron a raíz del 'trancazo' que nos llega en cada recibo de la luz. Cada mes me llega la factura por $1.400.000 ahora subió a $2.400.000. Son unos valores exorbitantes

“Son versos que afloraron a raíz del ‘trancazo’ que nos llega en cada recibo de la luz. Cada mes me llega la factura por $1.400.000 ahora subió a $2.400.000. Son unos valores exorbitantes, que se facturan con alevosía, sin control alguno por parte de las autoridades competentes”, recalcó el investigador de música vallenata.



Oñate Martínez, ya había compuesto una canción titulada ‘El Apagón’, en la que narra una divertida anécdota sobre el mal servicio de Electricaribe, la empresa anterior a Afinia. En ella también se burla de los elevados costos de la luz en Valledupar y del mal servicio que prestaba esta compañía.



“La música vallenata es una forma de expresar lo que sentimos y lo que vivimos, y en este caso queremos llamar la atención sobre el abuso que se está cometiendo con los usuarios de la luz, que pagan tarifas exorbitantes por un servicio deficiente. Hoy voy a reclamar a Afinia para ver que explicación dan frente a este nuevo recibo de luz que superan los dos millones de pesos”, dijo Oñate Martínez.



La canción ‘Tortura’ fue acogida con beneplácito por la comunidad vallenata, ya que en ella refleja el malestar e inconformidad de miles de usuarios afectados por los altos costos de este servicio.



“La inseguridad en Valledupar no solo se da por asaltos a mano armada. Aquí también atracan a ‘kilovatios’, es un robo permanente que tiene a los habitantes alarmados. Ya es hora que escuchen nuestro clamor. Esto no es calidad de vida para nadie”, recaló Franklin Mejía, residente de Valledupar.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar