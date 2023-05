A puño limpio, así fue la pelea que protagonizaron dos hombres en plena vía pública de Cartagena, el hecho de intolerancia se hizo viral a través de las redes sociales, donde criticaron muy fuerte el actuar de estas dos personas.



(Puede ser de su interés: Susto en el barrio Blas de Lezo de Cartagena: menor sufrió descarga eléctrica en parque).

En las imágenes que se conocieron por medio de Twitter, se puede observar como dos hombres sin camisa se enfrascan en una fuerte pelea a puños y paran el tráfico en una vía concurrida de la costa Caribe colombiana.



Las personas implicadas no mediaron palabra y se enfrentaron en un ‘combate’, mientras que las personas alrededor que presenciaban la trifulca alentaban a estos dos hombres a golpearse mutuamente y nunca intervinieron para detener este acto de intolerancia.



(Le recomendamos leer: El video que indigna a Cartagena: una pareja tiene sexo en las playas de La Boquilla).

Facebook Twitter Linkedin

Pelea de dos hombre en Cartagena Foto: Archivo Particular

Según las versiones de algunos testigos, la pelea entre ambos hombres comenzó por una discusión en el cobro de 3.000 pesos de una carrera de taxi pirata, desde la terminal de transportes de Cartagena hasta el centro de la ciudad amurallada.



Luego del 'combate', uno de los hombres recibió varios reproches de la comunidad por no continuar en el ‘combate’. El protagonista resultó bastante golpeado en su rostro y se acercó al que sería su medio de transporte.



La publicación, que cuenta con miles de reproducciones, generó una serie de comentarios de los internautas que criticaron a las personas que estaban presenciando el hecho y no intervinieron, otros, dejaron algunos mensajes sarcásticos.



“Son miembros del club de la pelea”, “Yo solo veo a dos personas viviendo el momento”, “Si las cosas se resolvieran así no habría ni muertos ni na (sic)”, Lo bueno de Cartagena es que deja buen material de entretenimiento” y “Todo esto se ha logrado gracias al ‘progresismo’ que por años ha venido destruyendo el respeto a las instituciones. Ya nadie respeta a nadie por qué saben que no les hacen nada”, fueron algunas de las reacciones en Twitter.

Qué vaina con la intolerancia pic.twitter.com/b7MgxAD5Z9 — Luchovoltio (@luchovoltios) May 24, 2023

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO