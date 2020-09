Vida de hotel en tiempos de pandemia ¡Bienvenidos a Cartagena!

Hasta tanto no se produzca de forma masiva la vacuna contra el coronavirus, la vida en los hoteles no volverá a ser la misma.



Así lo comprobó El TIEMPO que visitó el Hotel Boutique GHL Collection Armería Real, en el barrio Getsemaní, en pleno Centro Histórico de Cartagena, uno de los pocos hoteles de la ciudad que se lanzó a la aventura de abrir puertas desde el primero de septiembre, cuando, cuando el Gobierno Nacional dio apertura a todos los sectores.

En estos espacios donde todo es descanso y relajación, para el visitante muchas cosas cambiaron.



El 19 de septiembre aterriza el primer vuelo internacional a Cartagena, autorizado por el Gobierno Nacional.



El primer vuelo internacional será con Spirit Airlines, y ya están las autorizaciones de la Aeronáutica Civil.



“Abrimos con EE.UU., con el vuelo Fort Lauderdale – Cartagena. Y el 24 de septiembre continuamos con el vuelo de American y la ruta Miami – Cartagena. En octubre arribaría la aerolínea JetBlue desde las ciudades de Fort Lauderdale y, Nueva York (EE.UU.): También tendremos a Copa que volará desde Panamá”, señala María Claudia Gedeón, gerente de la Sociedad Aeroportuaria de la Costa, Sacsa, que opera el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena.

Check-in en tiempos de coronavirus

Una vez el viajero hace su reserva, bien sea a través de una agencia de viajes, o a través de internet con la cadena hotelera recibe la primera encuesta de salud conformada por seis preguntas, entre las que sobresalen el lugar de origen y si ha presentado los síntomas propios del covid- 19 como son fiebre o dolores de cabeza y cuerpo, entre los más comunes.



Una vez el viajero llega a la puerta de su hotel debe saber que el tapabocas es de uso obligatorio durante la estadía y no hay excepciones.



La toma de temperatura ya es un ritual para el hombre del siglo XXI. En los hoteles es ineludible, y posiblemente en varias oportunidades durante su estadía. ¡Es por su salud!



Antes de poner el primer pie en el lobby las maletas del viajero son sometidas a un riguroso lavado por aspersión.



“Es casi como el que llega a un hospital. La diferencia es que en un hospital sabemos con certeza que la gente está enferma, acá no lo sabemos y ese beneficio de duda nos puede hacer vulnerables, por ello debemos fortalecer las medidas”, señala Flor Isabel Vega, Gerente del Hotel, que pertenece a la cadena

"Con la confirmación de la reserva se envía una carta de prearribo en la cual se solicitan datos personales que agilizarán el check in, en aras de la bioseguridad en ese momento, evitando intercambio de documentos y mayor tiempo", explica Vega.



Durante el check in se hace una encuesta de salud.



El esfero para firmar es el primer suvenir que el viajero recibe del hotel. Es un elemento personal e intransferible.



Las estaciones con gel antibacterial están por todas partes y el lavado de manos continuo es regla tácita.



Toda transacción y pago dentro del hotel, en lo posible se hace virtual y por medio de códigos QR a través del escáner del celular.



Los ascensores son máximo para dos personas, cada uno en su esquina, como si de un cuadrilátero para boxeo se tratara.



Ya está en su habitación. “Los minibares en la habitación están prohibidos pero podemos suministrarlos a solicitud del huésped", dice muy amablemente el botones de turno.



El bufet también desapareció: esos mesones, bandejas y samovares repletos de comida exquisita y cálida; jugos, frutas y ensaladas frescas donde el comensal puede comer hasta saciar, hoy no están.



Las estrictas medidas de bioseguridad en los hoteles evitan la concentración de comensales alrededor de los alimentos. La nueva norma es la comida servida a la mesa o a la habitación.



El servicio a la habitación llega solo hasta la puerta. Es el propio huésped quien entra el carrito con los alimentos y luego lo regresa a las áreas comunes para que el servicio lo recoja.

Las piscinas, en todos los hoteles, permanecen cerradas. Pero esta semana salió el protocolo que están adaptando. los hoteles. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

El personal del hotel porta, irreductible, todas las prendas de bioseguridad.



Las sonrisas amables que desaparecieron en todo el planeta por cuenta de los tapabocas, en los hoteles siguen vivas por con el buen servicio, y a falta de una sonrisa, la mano derecha en el corazón acompañada de una venia, es la mejor forma de decir ¡gracias!



Las piscinas, spa y zonas húmedas se mantienen cerradas. Sin embargo, esta semana salió el protocolo que están adaptando. los hoteles.



En las cocinas reinan los desechables y en los comedores y áreas comunes la distancia entre las personas es de dos metros por todos los frentes.



En la vida de hotel también desapareció el servicio de bar, o por lo menos hasta que este sector sea reabierto. Cartagena ya hace los primeros pilotos. Pronto será posible tomarse un trago y brindar por la 'nueva normalidad'.

El servicio a la habitación sólo llega hasta la puerta, y el personal del hotel no puede ingresar a la habitación. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

¿Una habitación covid? ¡No, gracias!

Por norma, los hoteles deben destinar habitaciones para viajeros sospechosos o positivos para coronavirus.



“Preparamos una habitación para huéspedes sospechosos, es decir aquel que en la primera toma de temperatura presentó fiebre. Una vez identificado es aislado en esta habitación y se comunica a las autoridades de la salud para que realicen un examen a fondo y determinen si la persona es positivo para coronavirus y la forma como va afrontar la cuarentena: en el hospital o en el hotel”, agrega Vega.



Además este hotel destinó tres habitaciones para turistas confirmados con covid- 19. Estas cuentan con un kit especial de primeros auxilios.



La cuarentena y todos los servicios deben ser pagados en su totalidad por el huésped.

Para estas habitaciones el hotel destinó un solo piso y las jornadas de aseo son continuas y a fondo.



“Tenemos una máquina para aspersión que hace una niebla y cubre toda la habitación para un desinfectado a fondo de las habitaciones, pero también de las áreas públicas. Esta es una técnica aprobada por EPA (agencia de protección ambiental -USA), una Institución Norteamericana para altos estándares de bioseguridad”, señala Flor Isabel Vega.

Las estaciones con gel antibacterial están por todas partes Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

El GHL Collection Armería Real Hotel está certificado por Bureau Veritas en Check in, seguro (exigido por el Viceministerio de Turismo ) y en Safe Guard (que GHL exige para todos los hoteles de la cadena).



Adicionalmente, el hotel cuenta con la autorización de operación de la Alcaldía de Cartagena y están tramitando el sello Cotelco 'Juntos contra el Covid'.



Hay protocolos de bioseguridad hasta en el uso de las canecas.



Para el trabajo de aseo y desinfección de estas habitaciones, hay destinado un único equipo humano, el cual no entra en contacto con otro espacio del hotel. La persona que ingresa para el aseo y desinfección viste un completo equipo de bioseguridad, de pies a cabeza y con prendas antifluidos.



Pese a que este hotel lleva 11 días de reapertura ya han ingresado media docena de turistas.



“Lo que más nos interesa en esta primera fase de reapertura es que todo el equipo de trabajo se entrene para ofrecer un excelente servicio en esta ´nueva normalidad’”, señala la gerencia.



Este hotel ya esta listo para recibir a viajeros de todo el mundo. El descanso está garantizado, gracias a las medidas de bioseguridad.

