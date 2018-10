Habla funcionario que renunció por tomarse 'selfie' con la 'Madame'

"Jairo Martínez, el presentador, me dice: 'tomémonos una foto todos', y me pasa el celular, porque yo soy el que está en el centro de la mesa, pero no era mi celular, era de Jairo Martínez”.

Así lo sostiene Víctor Hugo Arango, exdirector de Distriseguridad, en Cartagena, que este lunes renunció a su cargo luego de las críticas que llovieron contra él por tomarse una 'selfie' al lado de Liliana del Carmen Campos Puello, alias Madame, procesada por los delitos de concierto para delinquir, trata de personas e inducción a la prostitución



La imagen que se viralizó en las redes sociales despertó el rechazo de la opinión pública y hasta de la misma Presidencia y la Fiscalía General de la Nación.



“Señor alcalde Pedrito Pereira, el desempeño técnico del Sr. Víctor Hugo Arango jamás podrá justificar actitudes dubitativas de la administración que usted preside en Cartagena. El rechazo a fotos con la Madame debe ser contundente”, trinó la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

Víctor Hugo Arango fue invitado como jurado del reinado de la convivencia que realiza el penal todos los años durante la tercera semana de septiembre para celebrar las fiestas de la Virgen de las Mercedes, y del cual son protagonistas las reclusas.



En la foto, que le costó el cargo al funcionario, también aparece el presentador Jairo Martínez, quien también fue jurado del reinado de las penadas.

La selfie del jefe de Distriseguridad con la 'Madame' que molestó al fiscal general. foto @elheraldoco #CardenalEsNoticia pic.twitter.com/BdYXdnCxSm — VÍCTOR LÓPEZ AROCA (@ExtraNoticiasCo) 8 de octubre de 2018

“Imagínese si no tomo la foto. También me habrían señalado de machista, o de quién sabe que más, fue una foto desafortunada”, dijo Arango.



El exfuncionario agregó: “respaldo todas las acciones que se hagan para proteger a los niños, niñas y adolescentes y contra la explotación. Sólo Dios conoce mi corazón mi transparencia, mi buena fe y la gestión que se realizó desde Distriseguridad”.

Víctor Hugo Arango es ingeniero y excapitán de navío de la Armada Nacional.



“Renuncié al cargo como director de Distriseguridad en consideración, primero que todo, a mi familia, a mi esposa y mis hijos, pero también por respeto a todos los cartageneros. Considero que es innecesario someter a Cartagena a un desgate más a la ciudad como consecuencia de una fotografía que fue sin mala fe y sin dolo, en días pasados”, dijo.



Durante los cinco días que duraron las celebraciones de las fiestas de la Virgen de las Mercedes en el penal de San Diego, alias Madame fue toda una celebridad y muchos invitados al evento se tomaron fotos con la mujer, como las candidatas al reinado de la independencia y familiares de otras reclusas que llegaron al penal.

