Víctimas en Sucre rechazan  conciliación para crear zonas especiales de paz

Las víctimas de la violencia en Sucre rechazaron el texto conciliatorio a través del cual se crean las circunscripciones especiales para la paz, al considerar que los están revictimizando.



El pronunciamiento lo hizo Juan David Díaz Chamorro, líder social y defensor de los derechos humanos, hijo del alcalde asesinado del municipio de El Roble (Sucre), Ubaldo ‘Tito’ Díaz.



“Manifiesto mi inconformismo y preocupación por apartes del texto conciliatorio, en el aparte de los requisitos con el que se pretende dejar por fuera del derecho constitucional a elegir y a ser elegido a víctimas del conflicto en nuestro departamento”, dice.



(Además: ‘Estaba hablando solo’: celador que dice que fue atacado por fantasma)

Inconformismo y preocupación por apartes del texto conciliatorio, en el aparte de requisitos con el que pretenden dejar por fuera del derecho constitucional a elegir y a ser elegido... FACEBOOK

TWITTER

Explica en un comunicado que si bien es cierto que los Montes de María es una región duramente golpeada por el conflicto armado, también lo son el Golfo de Morrosquillo, La Mojana, el San Jorge y la región Sábana.



“No es justo, además de vulnerador y discriminatorio, que más de 9 millones de colombianos que somos víctimas reconocidas, se nos niegue el derecho constitucional a ser elegidos y a elegir por no haber nacido o vivimos en los Montes de María”.



“Para muestra la revictimización con derechos coartados, como en mi caso y víctimas del paramilitarismo, quienes fuimos vulnerados por el grupo ‘Héroes de Los Montes de María’. ¡Qué ironía!, ¿será que existen víctimas de primera y de segunda Categoría?”, expresa.



(También: Cartagena supera las 600.000 dosis aplicadas)

Señala, que no se entiende como habitantes de municipios separados por una carretera, de los que hacen parte de una circunscripción, no pueden aspirar, ni votar para elegir o ser elegidos como representantes de las víctimas.



“Cuando hablamos de víctimas y de los millones de casos de quienes sufrimos desplazamiento, no es racional ni real imponer una limitarte territorial o fronteriza a personas aptas y con los mismos derechos”, anota.



Explica, que no se puede delimitar el derecho a una circunscripción condicionada, cuando la realidad evidencia y sustenta miles de casos donde los victimarios cruzaron esas las fronteras invisibles causando muerte.



(Le puede interesar: Así celebraron en la casa de Anthony Zambrano la medalla de plata)

No es justo, además de vulnerador y discriminatorio, más de 9 millones de colombianos somos víctimas reconocidas... FACEBOOK

TWITTER

Juan David Díaz ha sufrido en carne propia lo que es ser víctima. El asesinato de su padre, el desplazamiento de su familia y cinco atentados de los que ha sido objeto durante muchos años.



“Invito a las víctimas a sentar una voz de protesta y a las organizaciones defensoras de derechos humanos, comunidad internacional y ciudadanía en general, a no permitir este atropello en contra todos los que ya hemos perdido tanto para trabajar por alcanzar una Paz estable y duradera”.



Dijo, que trabajará desde Sucre con todas las organizaciones para tratar de cambiar el texto que les está coartando la posibilidad de actuar libremente y poder trabajar en representación de las víctimas.



Así mismo, que todas las subregiones de Sucre donde se presentaron familias afectadas por parte de los grupos armados puedan tener su representante.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

Más noticias en Colombia

Unos 50 conductores del Transmetro entran en paro por falta de pago

Ataque a Alcaldía de Cajibío, Cauca: 'Policía no fue suficiente'