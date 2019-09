Así fue la masacre en Suárez contra Karina García y 5 personas más

Desde el 11 de agosto en Suárez, al norte del Cauca, empezaron a aparecer los afiches de campaña de Karina García Sierra, candidata a la alcaldía de este municipio, con su rostro manchado de color negro.

La presión contra García prosiguió al punto que la mujer, quien contaba con el aval del partido Liberal, decidió expresar públicamente que personas que la apoyaban fueron amedrentadas por cuatro sujetos que se presentaron como miembros de un grupo al margen de la ley, con la orden de que no podría pegarse en ningún lado la publicidad de esta campaña en el corregimiento de Betulia.



García, preocupada por estos hechos, pidió la intervención del alcalde Hernando Ramírez, sobre quien manifestó que estaba omitiendo esta situación contra su campaña.

Afiches de Karina García. Foto: Archivo particular

“No esperemos que haya hechos que lamentar. Les pido también a los seguidores y demás candidatos que no continúen haciendo, frente a estos grupos armados, comentarios irresponsables acerca de mi candidatura, comentarios que son falsos, como que voy a traer a los paramilitares, multinacionales y que le voy a quitar tierras a la gente. Por Dios, no sean irresponsables, eso puede para mi traer consecuencias incluso fatales”, denunció García.



Precisamente en Betulia fue donde se halló el vehículo de la Unidad Nacional de Protección baleado e incinerado, que según la Fiscalía brindaba apoyo de seguridad a la mujer, quien se disputaba la alcaldía contra cuatro candidatos.



Posteriormente fue hallado su cadáver, el de su madre, Blanca Otilia Sierra, y el de otras cuatro personas, en un hecho que lamentan en el Cauca y todo el país por la gravedad de los acontecimientos.



De acuerdo con las autoridades, las otras víctimas del hecho son Aidé Trochez, representante mesa de víctimas; Héctor González, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Brisas en Suárez; Lavedis Ramos, seguidora de la campaña de la vereda el Manzano; Yeison Obando, aspirante al concejo y una mujer que aún no ha sido identificada.

García era abogada de la Universidad Santiago de Cali. En los últimos años se desempeñó como Personera municipal de Suárez y recorría las veredas de este municipio contando las propuestas de su campaña.



La mujer nació en Santander de Quilichao y fue en el 2013 cuando se graduó como abogada, siempre caracterizada por su trabajo en procesos humanitarios.



Como Personera municipal lideró un plan de Gobierno inspirado en las necesidades de su gente: el fortalecimiento en el tema de las víctimas del conflicto armado, sus derechos, la reparación y la garantía de no repetición.



Tal fue su trabajo que por primera vez logró en su gestión como personera que Suárez tuviera una participación en la mesa directiva de la Federación Nacional de Personerías de Colombia (Fenalper), conformada por tan solo 11 municipios.



Karina García manifestaba su interés por la equidad en Suárez y podría llegar a ser la primera mujer en ocupar el primer cargo del municipio.



“Entre las propuestas de mi plan de gobierno está la generación de empleo, priorizando a las mujeres. Vamos a fortalecer el núcleo familiar”, decía García.



Esta líder por naturaleza fue concejal en el periodo anterior, proceso que le permitió conocer más a la comunidad. Eso la llevó a prepararse mejor y para junio de este año, concluyó su Especialización en la Universidad Externado de Colombia en Contratación Estatal.



El Partido liberal rechazó el asesinato de esta mujer de 32 años, madre de un pequeño, e hizo un fuerte reclamo al presidente Iván Duque, a quien le piden un pronunciamiento oficial y le exigen que garantice la protección de los aspirantes a las elecciones regionales.

Investigan el crimen

El Gobernador del Cauca rechazó estos crímenes y anunció que este lunes se adelantará junto con el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, un consejo de seguridad en la ciudad de Popayán para revisar las acciones tomadas la semana anterior, además de evaluar y esclarecer los últimos hechos, y tomar medidas para las garantías electorales en todo el departamento del Cauca.



El secretario de Gobierno de Suárez, Milciades Vergara, explicó que a eso de las 8 de la noche del domingo, habitantes escucharon dos fuertes explosiones en dicho sector, por lo que la comunidad alertó a las autoridades.



Como en ese momento se presentaban combates entre disidencias y fuerza pública, solo una hora después líderes comunales lograron llegar al sitio, encontrándose con la camioneta incinerada.



Dentro del vehículo incinerado se encontraron los restos de su madre y del candidato al Concejo de este municipio.



“La candidata cuando se movilizaba a la altura de la vereda Olivares, hombres salieron de un vehículo que estaba atravesado en la vía y sin mediar palabra los cogieron a bala”, dijo el secretario.



De acuerdo con el alcalde de este municipio, Hernando Ramírez, la lideresa política tenía asignado un esquema de seguridad desde el 2018, integrado por dos escoltas y un vehículo blindado.



El coronel Fabio Rojas, comandante de Policía de ese departamento, indicó que al parecer disidentes de las Farc, estarían detrás del hecho.

Por su parte, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (Moe), dijo que esa organización rechaza de manera contundente estos asesinatos y pidió de a las autoridades del país adoptar medidas de manera urgente "para hacerle frente a los hechos de violencia que están ocurriendo a lo largo de este proceso electoral", y añadió que "cada día y medio está ocurriendo un hecho de violencia en algún lugar" de Colombia.



De acuerdo con la Moe, a 35 días de haber finalizado la inscripción de candidatos se han registrado 24 hechos de violencia contra líderes políticos o aspirantes a cargos locales en las elecciones de octubre. De ellos, 5 fueron asesinatos, un atentado, un secuestro y 10 amenazas.



