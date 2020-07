Cuerpos de víctimas de incendio son recibidos con protesta simbólica

El miércoles por la tarde comenzaron a ser conducidos al corregimiento de Tasajera (Magdalena) los cuerpos de las víctimas del incendio del camión cisterna. Uno de los primeros en llegar fue el de James Alberto Carbono; en la entrada del pueblo una comitiva de familiares y amigos lo esperaba para rendirle un homenaje y de paso enviarle un mensaje al Estado.

Sobre la carretera Troncal del Caribe, este grupo de personas se ubicó con carteles para expresar no solo el sufrimiento que les ha dejado la tragedia, sino también las dificultades y necesidades que padecen desde hace décadas.



Los habitantes de Tasajera no justifican el proceder de sus coterráneos al momento del volcamiento del vehículo que transportaba combustible; no obstante, señalan que se trató de un acto que puso en evidencia el desespero con el que viven permanentemente las familias de este territorio por la falta de oportunidades y el abandono del Gobierno.



Para esta comunidad, las víctimas que dejará este suceso se convertirán en el símbolo de la miseria eterna y la orfandad institucional que sufre Tasajera.



“James representa el hijo del pescador abandonado por el Estado”, indicaba uno de los carteles. En otras pancartas sostenidas por hombres y mujeres, se leían mensajes como “necesitamos centros de educación y no corrupción”.



Igualmente se referían a los muertos y heridos en la explosión asegurando que “son jóvenes humildes, salieron a buscar su comida, la mayoría son hijos de hogares separados, los jóvenes temprana edad”.



También aprovecharon para denunciar que la Ciénaga Grande está contaminada y ello ha incidido en la reducción de la pesca, que es la actividad de la que derivan el sustento la mayoría de las familias.

Algunas familias no han encontrado a sus seres queridos, quienes sufrieron la tragedia el pasado lunes. Foto: Archivo Particular

Drama por identificar a víctimas

Desde el lunes en la mañana, varias familias de Tasajera no han descansado en la búsqueda de sus seres queridos.



Inicialmente tenían la esperanza que pudieran estar internados en alguna clínica, pero con el paso de las horas y los días esa posibilidad se desvaneció al no encontrarlos en ninguna de las listas de heridos que manejan las entidades oficiales.



Este es el caso de Amparo Hernández, quien aguarda impaciente en la parte de afuera de Medicina Legal, por el anuncio que le dé la estocada final.



Su pareja sentimental, Juan Carlos Robles Maldonado, un vendedor ambulante, fue visto por última vez por un amigo cargando unos recipientes en las manos con rumbo al camión cisterna que posteriormente estalló.



Desde entonces nadie más ha sabido de su paradero. Su esposa ha recorrido las clínicas en Ciénaga, Barranquilla y Santa Marta, tras su rastro, sin embargo, al no tener respuesta, todo indica que uno de los cuerpos que permanece en la morgue es el de Juan Carlos, quien habría muerto calcinado en el kilómetro 47.



Ella en medio de su dolor, al igual que otros familiares que viven el mismo drama, piden que se agilice los resultados de las pruebas de ADN que les practicaron a los siete cuerpos que quedaron en el lugar, para establecer su identificación y poderles dar el último adiós.



“Ya no aguantó un día más, necesito que alguien que me confirmen si mi esposo está muerto y si es así que me entreguen su cuerpo para despedirlo como se merece”, manifestó la mujer.

