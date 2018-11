Víctimas de Luis Alfredo Garavito en el Quindío claman por justicia

A unas cuadras de la plaza principal de Circasia, Quindío vive Nora Patricia García, hermana de una de las víctimas mortales de Luis Alfredo Garavito, conocido como ‘La Bestia’ y uno de los mayores asesinos en serie del mundo. Sus crímenes habrían superado la cifra de 142, por los cuales lo condenaron a 40 años de prisión, de ellos solo ha pagado 19.

Desde hace unos días, su dolor por el asesinato de su hermano se revivió, debido a que se conoció que es posible que Garavito recupere su libertad, tras la advertencia de la Fiscalía General de la Nación. “Algo se debe poder hacer para que ese hombre no salga de la cárcel, el crimen de mi hermanito está impune”, contó García.



Luis Carlos Palacio tenía 13 años cuando desapareció el 17 de noviembre de 1997 en el Alto de la Cruz, en Circasia. El menor se rebuscaba unas monedas en la plaza principal del pueblo y Garavito le ofreció dinero para que llevara unos terneros a un sector conocido como la ‘vuelta del chivo’. Posteriormente, el criminal trasladó al menor a una zona rural donde finalmente lo asesinó.



Nunca hallaron todos los restos mortales del menor, Nora Patricia cree que por la humedad de la zona, “el cuerpo se descompuso muy rápido o el agua lluvia se los llevó hacia el río”.



Aunque sospechaban que el menor había sido víctima de Garavito, solo lograron comprobarlo hasta el 2006, siete años después de su captura. “Después de que ‘La Bestia’ aceptó durante la entrevista con Pirry que mató a mi hermano, fuimos a la Fiscalía y nos dijeron que ya no había nada qué hacer, que el caso estaba cerrado y ya lo habían juzgado por otros crímenes, pero el de mi hermano se quedó impune”, contó.



“Ahora con todo esto de que es posible de que salga, espero que revivan el caso de mi hermano y ojalá puedan hacer algo para que se haga justicia por la muerte de Luis Carlos”, pidió García.



El secretario del Interior del Quindío, Andrés Buitrago, dijo que debido a que Garavito ha estudiado, trabajado y ha presentado buen comportamiento, estaría a menos de 5 años de recobrar su libertad.



“Estamos haciendo las solicitudes, para que las revisiones sean minuciosas, pues en el caso de Garavito, estamos seguros que no ha terminado de pagar todos los crímenes que cometió, esperamos que haya justicia”, dijo Buitrago.



Actualmente, Garavito continúa preso en la cárcel de máxima seguridad La Tramacua en Valledupar, pero podría quedar libre en 2023. Ya tiene más de 60 años y aunque confesó los crímenes de unos 140 menores entre 1992 y 1999 perpetrados en municipios de once departamentos del país, se le atribuyen casos de por lo menos 200 menores de edad.



*Carlos es uno de los pocos que sobrevivieron a un ataque de Garavito, quizá porque en la época en la que abusó de él aún no asesinaba a sus víctimas, o al menos eso es lo que creen los investigadores.



Garavito lo engañó con una moneda hace unas tres décadas, pero las cicatrices todavía permanecen en su vida. Hizo su ritual en el Alto de la taza, en Circasia pero lo dejó vivo.



Sus amigos se enteraron de lo sucedido solo hasta hace dos años cuando también se habló de Garavito y en una ocasión Carlos no pudo contener las lágrimas y confesó su tragedia. “Lo animamos a que pusiera la denuncia, esto no se puede quedar así, y ese tipo no puede salir de la cárcel, Carlos le tiene pánico solo con escuchar su nombre”, contó uno de sus allegados.

Finalmente, Carlos interpuso la denuncia en la Fiscalía solo hasta hace dos años, pero asegura que “no me quisieron recibir la denuncia, porque el caso ya estaba cerrado”, reclamó el hombre que se casó y tiene una hija.



En Génova, Quindío, el pueblo natal de Garavito, también hay una estela de dolor por los crímenes de este hombre. Deicy García aún llora a su hijo asesinado hace 19 años en esta localidad al sur del departamento. “Es una injusticia que quede libre porque lo que hizo no tiene perdón de Dios”.

“Una mamá nunca olvida y se siente mucha tristeza de solo saber que él quedará libre”, añadió.



*Nombre cambiado



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO