Puerto Carreño, Vichada, ya cuenta con planta de energía eléctrica

En su visita al departamento de Vichada, el presidente Iván Duque inauguró la nueva planta eléctrica de biomasa en Puerto Carreño, municipio que antes dependía de Venezuela para obtener energía y que ahora tendrá electricidad las 24 horas del día.



Duque aseguró en un trino que este proyecto "tiene un elemento clave: el mensaje de soberanía", ya que el municipio de Puerto Carreño ya no dependerá del país vecino.



"La energía más cara es la que no se tiene. Y este departamento, y en particular el municipio de Puerto Carreño, dependía de la energía que viniera de Venezuela, dependía del estado de ánimo del dictador de Venezuela, y nosotros tenemos que decir que, gracias a este proyecto, se ha logrado la independencia energética de Puerto Carreño", dijo el mandatario en un video compartido en su cuenta de Twitter.



De acuerdo con la revista Portafolio, para el montaje de la Central de Generación Eléctrica Refoenergy Bita, la primer planta de energía con estas características en el país, se invirtieron 26 millones de dólares (más de 100 mil millones de pesos).



La planta eléctrica posee una capacidad instalada de 4,5 megavatios (MW), y contará con una planta diésel de respaldo de 4,48 MW para garantizar la energía en firme.



Por otro lado, Carlos Andrés López, presidente de Refocosta, compañía especializada en el sector forestal, explicó que la energía de Puerto Carreño se suministrará desde ahora con "una fuente renovable y sostenible como es la biomasa forestal".



"El departamento de Vichada es abundante en bosques plantados, lo cual permite garantizar un suministro constante de materia prima para la producción de energía eléctrica", afirmó López.



"El ciclo comienza con la siembra del árbol. El árbol crece, se lleva a la planta de energía, allí se astilla, esa astilla se lleva a una caldera, la caldera genera vapor, el vapor se lleva a una turbina, la turbina mueve un alternador y se produce energía eléctrica. El ciclo vuelve y comienza con una siembra nueva de arboles, es decir que es un ciclo completamente cerrado. Podemos hablar de una economía circular", añadió.



"Esto es solo una pequeña demostración de lo que se puede hacer con bioenergía en Colombia", agregó el funcionario.

