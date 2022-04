El cantante Vicente Fernández Junior se dejó contagiar por el encanto de Cartagena.

Aprovechando que recorría el centro histórico del 'Corralito de piedra' se encontró con un vendedor ambulante. Ambos se acercaron y ante la mirada de transeúntes empezaron a entonar canciones rancheras.



En una grabación que se volvió viral en redes social quedó captada una pequeña interpretación de Acá entre nos, a capela, entre Vicente hijo y el vendedor que deleitó a las espectadores.



Acá entre nos fue parte del disco de su padre Qué de raro tiene, el cual, salió al mercado en 1992.



Era uno de los favoritos de Chente.

A Fernández se le vio emocionado junto al vendedor ambulante, quien también demostró su habilidad para el canto en plena calle.



El cantante es uno de los cuatro hijos del 'Rey de las rancheras', quien falleció el pasado domingo 12 de diciembre, a los 81 años, tras presentar complicaciones de salud.



El primer llamado a prolongar la dinastía fue Vicente hijo, nacido en 1963.



Aunque Fernández hijo también canta, no ha sido tan exitoso. Muchos lo atribuyen a su secuestro, ocurrido a finales de la década de los años 90.



Por su liberación, informó en 1998 el diario mexicano Reforma, su padre pagó 3,2 millones de dólares. Estuvo secuestrado durante 121 días y para presionar la cancelación del rescate le fueron amputados dos dedos de su mano izquierda.



