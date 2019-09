El escandaloso pasado del hombre detrás de la  corrupción en Bolívar

Cartagena está indignado luego de que se conocieran varios audios donde se escucha al exsenador, condenado por parapolítica y corrupción, Vicente Blel Saad, uno de los varones electorales del departamento de Bolívar, hacer un panorama de la corrupción en este departamento y dejar en evidencia cómo se reparten los dineros públicos y los contratos de obra en la región con la anuencia de los políticos de turno.

Pero que quizás más indignó a los cartageneros es la forma como Blel Saad se refiere a las clases populares de la Ciudad Heroica, esa misma gente que le da los votos cada 4 años. “El negro es flojo, no le gusta trabajar. Tú vas de cerro de la Popa para allá y los encuentras con el Picó y bebiendo cerveza lo que trabajan se lo beben el viernes y no son capaces de hacer un 'hp' mercado y el lunes amanecen sin un peso”, se escucha decir al excongresista en los audios revelados por la emisora W Radio.



En los audios también se escucha a su sobrino Miguel Torres Scaff, ex director de aguas de Bolívar, quien renunció en las últimas horas a causa de los escandalosos audios.



Ambos hombre presentan prácticamente un manual para robarse el erario público y hacerse con los contratos de las principales obras de los pueblos.



El protagonista de este escándalo es el médico Vicente Blel Saad hoy retirado del tablado político, pero quien aún maneja los hilos del poder desde las tras escena pública con fichas claves es secretarias y dependencias tanto del Distrito de Cartagena como el Gobernación de Bolívar.

En las grabaciones queda en claro que el médico Blel Saad manejaba a su antojo los recursos de Aguas de Bolívar, bajo la gerencia de su sobrino Miguel Torres Scaff. Una entidad muy importante y con el manejo de jugosos recursos para obras en todo Bolívar. Plata que iba a dar a los bolsillos de la clase corrupta local, mientras los proyectos quedan convertidos en elefantes blancos, según las denuncias.

Vicente Blel Scaff, hijo del cuestionado parapolítico busca la Gobernación con una alianza de los partidos Conservador, Liberal, ‘la U’, ASI y Centro Democrático. Foto: Archivo Particular

Blel Saad tuvo su época dorada entre 1994 y el año 2006 cuando fue senador de la República y el amo y señor de la comisión séptima del Senado.



Sus primeros pinos en la política los dio a comienzos de la década de los 90 cuando fue concejal de Cartagena entre 1992 y 1993.



Pero el cacique regional sigue mandando. En Cartagena tiene cuotas burocráticas en el Instituto de Patrimonio y Cultura, IPCC, y el Instituto de Deportes de Cartagena, Ider.



Los últimos 8 años han sido de crisis para la casa Conservadora de la familia Blel pues en la Gobernación ha mandado el partido liberal, con su máximo cacique, el senador Lidio García, actual presidente del Senado.



Los tiempos aciagos para el ex congresista Blel Saad llegaron en el año cuando el Fiscal General de la Nación, en la época, Mario Iguarán, le dictó medida de aseguramiento por vínculos con el paramilitarismo en el departamento de Bolívar.



Blel Saad fue procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito y narcotráfico.



Contra el exsenador rindió testimonio desde los Estados Unidos el capo Víctor Patiño Fómeque, quien lo señaló como testaferro del narcotráfico.



En el año 2011, el juzgado 17 de ejecución de penas ordenó la libertad para el exsenador Blel Saad. El exparlamentario había sido condenado a siete años de cárcel.



Hoy, su hija, la congresista Nadia Blel ocupa curul desde el año 2014 en el congreso y su segundo hijo, Vicente Blel Scaff, tiene la primera opción para llegar a la Gobernación de Bolívar en las elecciones regionales del próximo 27 de octubre.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas