Luego de que los gobiernos de Colombia y Ecuador abrieron la frontera entre ambos países, aumenta paulatinamente el paso de viajeros y turistas, así como vehículos particulares por el Puente Internacional de Rumichaca.

El miércoles de la semana pasada fue la apertura anunciada, pero los primeros transitar en esta zona fueron los transportadores de carga.



El fin de semana, empezaron a desplazarse ciudadanos particulares en vehículos propios y de transporte público.



Pero este paso se hace con la exigencia de las autoridades de mantener las normas de bioseguridad, exigiendo el carné de vacunación contra el covid-19, tanto a colombianos como a ecuatorianos y a ciudadanos de otras nacionalidades.



Una vez fue habilitado el paso fronterizo, tras un año y nueve meses de permanecer cerrado, la Secretaría de Gobierno de Nariño informó que hasta el domingo 19 de diciembre, cerca de 3.000 personas particulares habían cruzado la frontera binacional, en este fin de semana.



“Se pudo observar una gran afluencia de tránsito en el puente internacional”, indicó el secretario de Gobierno, Amílcar Pantoja, quien agregó que junto a los organismos de seguridad se hizo un recorrido por varios de los pasos irregulares que existen en la frontera, en los que se comprobó que una gran disminución de personas y automotores.



“Se espera que este nuevo acuerdo binacional impulse la reactivación social y económica y mejore la conectividad comercial entre los dos países”, sostuvo el funcionario.



El alcalde de Ipiales, Luis Fernando Villota, aseguró que se pensaba que la apertura de la frontera no iba a ser tan rápida, por lo que las autoridades sanitarias no tuvieron el tiempo adecuado para instalar los puestos de revisión y de vacunación en la zona.



“Debido a la pandemia, ahora nos tocará hacer un esfuerzo y habrá un puesto de vacunación las 24 horas del día. Es una responsabilidad que asumimos los municipios”, dijo el funcionario, aunque reconoció que aún no se cuenta con los recursos necesarios para adelantar dicha labor.



“La verdad es que anhelábamos la apertura de la frontera, ahora está abierta y eso llevará a que las medidas que adoptemos vayan por buen camino”, subrayó.



Pero la entidad que tardó en ordenar la implementación de normas de bioseguridad, en la frontera colombo- ecuatoriana, fue el Instituto Departamental de Salud de Nariño. Solo, a través de una circular enviada a las alcaldías municipales, empresas sociales del Estado y ciudadanía en general impartió desde este lunes, las instrucciones sanitarias.



Ese organismo informó que se debe mantener las medidas de bioseguridad generales, así como también el porte y presentación del carné de vacunación con código QR homologado por los dos países, de forma previa al ingreso a los establecimientos comerciales y eventos.



Sin embargo, el carné de vacunación para covid 19 no se exigirá para el ingreso de supermarcados, transporte público y entidades financieras.



“Como una de las estrategias claves en salud pública, el Instituto Departamental de Salud de Nariño y los prestadores de servicios de salud, promoverán la vacunación contra covid-19 en los puntos establecidos, incluidos todos los ubicados en las zonas limítrofes entre Colombia y Ecuador”, señaló la misma circular.



La directora del organismo, Diana Paola Rosero, reveló que la reapertura para el flujo migratorio en la frontera conlleva una reactivación económica, lo cual demanda un gran compromiso del sector comercial, los turistas, migrantes y la ciudadanía en general.



Insistió que las directrices y recomendaciones impartidas tienen por finalidad “que contribuyan a la disminución del contagio, la eficaz identificación de casos y contactos, así como su pronta recuperación”.



La funcionaria precisó que hasta la fecha en Nariño se han inmunizado 1'122.058 personas con primeras dosis, alcanzando una cobertura del 68,9 por ciento y 808.177 personas con esquemas completos para una cobertura de 49,7 por ciento.



La meta en la región es vacunar 1'139.170 habitantes con esquemas completos para así lograr la inmunidad de rebaño contra el coronavirus.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO