El vuelo de Inírida, Guainía, a Bogotá estaba programado inicialmente para las 3:55 p. m. de este lunes 28 de febrero, sin embargo, a los pasajeros les dijeron que el viaje se canceló por "condiciones meteorológicas". Según cuentan los afectados, por esa razón la aerolínea les negó bono para alimentación y hospedaje.

La reprogramación del vuelo se hizo para las 7:31 a. m. de este 1 de marzo, por lo que los pasajeros llegaron nuevamente al aeropuerto César Gaviria Trujillo y se registraron, no obstante, la neblina no permitió que el aeropuerto estuviera habilitado a esa hora de la mañana.



Sin embargo, hacia las 7:00 a. m., las condiciones del clima mejoraron. Un viajero constató por imágenes satelitales que hacia las 7:15 a. m. se registraban condiciones favorables para viajar. De hecho, una mujer encargada de la aerolínea le confirmó a otra pasajera que todo había mejorado y que se había abierto el aeropuerto.



Treinta minutos después, informaron que el vuelo había sido cancelado. La razón: "El vuelo programado tiene que cubrir otras rutas", le aseguraron a los pasajeros que cuestionaron por qué durante dos días no había soluciones.



La irregularidad que notaron los pasajeros es que se registraron las personas de los siguientes vuelos programados para las 9:30 a. m. hacia Villavicencio y a las 2:00 p. m. hacia Bogotá.



Personas del 'counter' les dijeron a los pasajeros que "no les podían hacer lo mismo a otros viajeros de los otros vuelos". El coronel Edwin Romero, comandante de la Policía de Guainía, llegó al lugar y habló con los afectados del vuelo.



Lo último que se conoce es que el coronel habló con el director de Satena para llegar a una solución, aunque hasta el momento no ha habido respuesta de la aerolínea. EL TIEMPO se comunicó con la Aerocivil, que aseguró que no tenían conocimientos del tema y que eso le correspondía a la Supertransporte. De esta última entidad le aseguraron a este medio que se debía radicar una queja.



Hasta el momento, la aerolínea Satena no ha emitido una respuesta al respecto.